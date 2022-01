Série criticada de Steve Carrell ganha estreia da 2ª temporada na Netflix

A Netflix revelou que Space Force volta na plataforma de streaming em 18 de fevereiro com a segunda temporada. No primeiro ano, o seriado estrelado por Steve Carrell foi detonado pela crítica.

Na época da primeira temporada, a Netflix passou por grande polêmica por conta da série. Mesmo criticada, a produção ganhou a renovação, enquanto outros títulos foram cancelados.

Continua depois da publicidade

Para se ter uma ideia, a crítica deu 39% de aprovação para primeira temporada no Rotten Tomatoes. Parte do público ajudou um pouco Space Force, com 75% de nota no mesmo site.

Agora, Space Force retorna para a segunda temporada para tentar mudar a opinião dos críticos. Confira abaixo o anúncio da Netflix, que trouxe imagens da série de Steve Carrell.

As primeiras imagens da 2ª temporada de Space Force acabaram de aterrissar. Estreia dia 18 de fevereiro no meu site. 🚀 pic.twitter.com/CAzPuH0Ga2 — netflixbrasil🍿 (@NetflixBrasil) January 3, 2022

Space Force teria passado por mudanças para segunda temporada

Apesar de renovar Space Force para uma segunda temporada, a série teria passado por mudanças. A Netflix teria dado um orçamento menor para comédia.

Uma das ações, por exemplo, teria sido a mudança da locação do seriado. De Los Angeles (EUA), passou a ser gravada em Vancouver, no Canadá.

Além disso, Space Force ganhou mais escritores. Norm Hiscock, de Brooklyn Nine-Nine, e Jimmy O. Yang, o Dr. Chan do seriado, entraram no time de roteiristas.

Do elenco estrelado, Steve Carell e John Malkovich retornam para segunda temporada na Netflix.

“Muito a contragosto, um general de quatro estrelas se une a um excêntrico cientista com a missão de fazer decolar a mais nova agência militar dos EUA, a Força Espacial”, diz a sinopse.

Space Force volta com a segunda temporada em 18 de fevereiro na Netflix.