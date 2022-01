Série da Netflix bateu Gavião Arqueiro e A Roda do Tempo no streaming

The Witcher, estrelada por Henry Cavill, mostra que segue em alta na segunda temporada na Netflix. No streaming, a série venceu a concorrência forte de Gavião Arqueiro, no Disney+, e A Roda do Tempo, no Amazon Prime Video.

Quando chegou com a primeira temporada, a Netflix não tinha toda concorrência que conta atualmente. Assim, The Witcher foi o grande destaque do fim de 2019 no streaming.

No fim de 2021, a série de Henry Cavill chegou em cenário diferente. Além de Disney+ e Amazon Prime Video, a Netflix ainda tem concorrentes internacionais como HBO Max e Star+.

A plataforma Nielsen publicou que antes mesmo da estreia da segunda temporada, The Witcher já dominava a concorrência. Na semana de 13 a 19 de dezembro, a série estrelada por Henry Cavill foi vista 2,1 bilhões de minutos (a estreia do segundo aconteceu no dia 17).

Já Gavião Arqueiro, que lançou capítulos semanais, tinha 580 milhões de minutos vistos, contra 467 milhões de A Roda do Tempo, que também chegou de forma semanal no Amazon Prime Video.

The Witcher está com a segunda temporada na Netflix

A luta para salvar o Continente continua na segunda temporada de The Witcher. Agora, o Geralt de Henry Cavill aceitou o seu destino e cuida de Ciri.

No elenco, além do astro, Freya Allan e Anya Chalotra retornam nos papéis de Ciri e Yennefer. Uma importante aparição na segunda temporada é o mentor de Geralt, Vesemir, que é interpretado por Kim Bodnia.

“Convencido da morte de Yennefer na Batalha de Sodden, Geralt de Rívia leva a Princesa Cirilla ao lugar mais seguro que conhece: Kaer Morhen, onde passou a infância. Mas, enquanto os reis, elfos, humanos e demônios lutam pela supremacia fora das muralhas do Continente, a garota enfrenta um perigo muito maior: seu próprio poder”, diz a descrição da segunda temporada.

Baseada nos livros best-sellers de fantasia, The Witcher é uma saga épica sobre família e destino. É a história de três pessoas com caminhos interligados no vasto mundo Continente, onde humanos, elfos, bruxos, gnomos e monstros lutam para sobreviver e prosperar, e onde o bem e o mal não são tão fáceis de identificar.

The Witcher conta com duas temporadas na Netflix. Já Gavião Arqueiro está no Disney+ e A Roda do Tempo no Amazon Prime Video.

