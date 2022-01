Série de comédia da Netflix promete ficar parecida com The Office

Space Force provou ser rentável o suficiente para ganhar uma segunda temporada na Netflix, mas isso não quer dizer que ela não tenha deixado a desejar. O produtor Greg Daniels revelou que as coisas mudarão na segunda, ao passo que o seriado vai ficar mais parecido com The Office.

Daniels é um dos criadores da versão estadunidense de The Office e também de Parks and Recreation, então ele tem muita experiência em comédias sobre ambiente de trabalho e falsos documentários.

De fato, essas duas séries anteriores do produtor encontraram sua voz apenas da segunda temporada em diante, o que é bem comum na TV, tanto na comédia, quanto no drama. O mesmo pode acontecer com Space Force.

“Steve (Carell) e eu estávamos pensando em não fazer como The Office no começo, estávamos tentando torná-la muito cinematográfico. E o que aconteceu quando paramos a primeira temporada foi que nos sentamos e ele disse: ‘Bem, não foi muito divertido fazer isso cinematográfico’, porque quando você está filmando algo como um filme, especialmente quando você estão realmente se preocupando com a aparência, há muito tempo de inatividade enquanto estão preparando a iluminação”.

“O que Steve é tão brilhante e estava acostumado a fazer em The Office é a capacidade de improvisar com os outros atores. Depois, olhamos para o que tínhamos para trabalhar e pensamos: ‘Bem, o elenco é incrível. O elenco que reunimos para Space Force, é uma pena fazê-los filmar apenas um lado e depois esperar enquanto mexemos nas luzes’, em vez de ter um padrão de filmagem mais flexível, onde eles podem brincar um com o outro e se divertir com isso e improvisar”.

Outras mudanças em Space Force

Apesar de renovar Space Force para uma segunda temporada, a série teria passado por mudanças. A Netflix teria dado um orçamento menor para comédia.

Uma das ações, por exemplo, teria sido a mudança da locação do seriado. De Los Angeles (EUA), passou a ser gravada em Vancouver, no Canadá.

Além disso, Space Force ganhou mais escritores. Norm Hiscock, de Brooklyn Nine-Nine, e Jimmy O. Yang, o Dr. Chan do seriado, entraram no time de roteiristas.

Do elenco estrelado, Steve Carell e John Malkovich retornam para segunda temporada na Netflix.

“Muito a contragosto, um general de quatro estrelas se une a um excêntrico cientista com a missão de fazer decolar a mais nova agência militar dos EUA, a Força Espacial”, diz a sinopse.

Space Force volta com a segunda temporada em 18 de fevereiro na Netflix.