Série de crime está há 170 dias no Top 10 da Netflix e ninguém prestou atenção

A Netflix tem títulos bem conhecidos que fazem o maior sucesso, como Round 6, La Casa de Papel ou The Witcher. Mas, uma famosa série ao redor do mundo, que já passa de 170 dias no Top 10 da plataforma, é La Reina Del Flow.

O mais curioso é que a série não sai do Top 10 de títulos internacionais da Netflix (que excluem os de língua inglesa) e ninguém prestou atenção. O público brasileiro parece ainda não ter descoberto o título.

Para os fãs brasileiros, a produção colombiana é um prato cheio. A série segue o formato de novela, tendo quase 180 capítulos para serem assistidos, divididos em duas temporadas.

Essa quantidade de episódios pode explicar a posição no Top 10 da Netflix. Com tanto para maratonar, os espectadores ficam presos em La Reina Del Flow, o que mostra qualidade do seriado.

Além disso, a trama da série encaixa em gostos conhecidos dos assinantes da Netflix. O título é recomendado para quem curtiu produções como La Casa de Papel ou A Vingança das Juanas.

A história de La Reina Del Flow na Netflix

La Reina Del Flow tem um enredo inicial que até lembra novelas brasileiras. A protagonista é Yeimy Montoya, uma talentosa compositora que conhece um cantor de reggaeton em Medelin, na Colômbia.

A partir dessa conexão, tudo começa a dar errado para ela. Yeimy é presa de forma injusta, toda família dela é assassinada e as músicas são roubadas.

A história, então, dá um salto de 17 anos. Nesse ponto, a protagonista de La Reina Del Flow é solta da prisão e começa o plano de vingança contra quem destruiu a vida dela.

Os críticos elogiam a série da Netflix pelas reviravoltas chocantes, os protagonistas carismáticos e os vilões muito malignos. Para os brasileiros, que já tem um gosto especial por novelas, o seriado La Reina Del Flow realmente se torna interessante.

O elenco do seriado é estrelado por Carolina Ramirez como Yeimy. Além disso, há os nomes de Carlos Torres, Andres Sandoval, Adriana Arango, Lucho Velasco e Diana Wiswell.

La Reina Del Flow, como citado, está com duas temporadas na Netflix.