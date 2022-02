Série de One Piece da Netflix tem ótima notícia para fãs

A série em live-action de One Piece, da Netflix, teve uma ótima notícia. Parece que as gravações estão finalmente começando!

O produtor Steven Maeda divulgou no Twitter uma imagem de um chaveiro com um chapéu de palha, com a legenda: “O dia do começo.”

Isso indica que a produção está perto de começar ou até mesmo já começou.

Obviamente, as gravações devem levar alguns meses, sem mencionar a pós-produção, portanto ainda pode levar um bom tempo até que a série em live-action de One Piece seja lançada na Netflix.

Confira abaixo a postagem de Steven Maeda no Twitter.

The Day of the Beginning… pic.twitter.com/yvwy03874j — Steven Maeda (@stevemaeda) January 31, 2022

Adaptação em live-action

A série em live-action de One Piece está em desenvolvimento há um bom tempo na Netflix.

O projeto é bastante aguardado pelos fãs do anime e dos mangás, mas ao mesmo tempo, existe uma certa apreensão quanto à maneira como a história será adaptada.

O estilo cômico e absurdo de One Piece pode ser bastante difícil de ser adaptado. Portanto, existe a curiosidade de saber como o projeto em live-action lidará com os elementos mais insanos do anime e dos mangás.

Ainda não há previsão de lançamento para a série em live-action de One Piece, da Netflix.