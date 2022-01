Série de Rocky quer transformar icônico personagem em vilão

Sylvester Stallone pode deixar de ser Rocky Balboa no cinema, mas o astro tem um projeto para uma série sobre o boxeador. A ideia é que a história seja prelúdio e se passe antes do primeiro filme do Garanhão Italiano.

O plano de Sylvester Stallone é de que a série, se realmente produzida, seja de várias temporadas. A trama se passaria nos anos 1960, quando Rocky dava os primeiros passos como boxeador.

O elenco traria personagens conhecidos e outros novos. Um dos clássicos seria o treinador do boxeador de Sylvester Stallone, Mickey Goldmill.

Durante os filmes de Rocky, Mickey vira uma figura paterna para o personagem principal. Mas, a série prelúdio pode fazer uma grande mudança.

A ideia de Sylvester Stallone, conforme o Screen Rant, é de que Mickey seja uma espécie de vilão.

Relação de Rocky e Mickey era conturbada

No primeiro Rocky, o boxeador é ignorado por Mickey em boa parte do filme. O protagonista de Sylvester Stallone tenta sobreviver, sem muito auxílio, em lutas menores.

A trama até revela que Mickey ignorou Rocky quando o lutador o procurou anos antes. O treinador só aceita dar atenção para o atleta quando a luta contra Apollo surge.

Sendo assim, fica claro que Rocky e Mickey tinham uma relação conturbada no começo. Nesse caso, o treinador pode ser colocado como um vilão, mais pela forma de ser um desafio no sonho do lutador.

Apesar da ideia de Sylvester Stallone, não há qualquer confirmação sobre o seriado. Por enquanto, tudo está dentro do planejamento do próprio astro, que não revela detalhes de produção – e se pode mesmo acontecer.

Os filmes de Rocky, com Sylvester Stallone, estão no Amazon Prime Video.