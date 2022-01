Série de SWAT ganha data de estreia na TV do Brasil

O AXN vai exibir a série SWAT, cuja primeira temporada estreia já em 3 de fevereiro no canal pago. O seriado é estrelado por Shemar Moore, de Criminal Minds.

A série nos apresenta a Daniel ‘Hondo’ Harrelson, líder do esquadrão de elite da polícia de Los Angeles, vivido por Moore. Ele fazia parte da Marinha estadunidense e decide entrar para a polícia.

Isso, no entanto, prova ser um grande desafio, visto que ele precisa reconciliar suas raízes de seu bairro de origem em Los Angeles, com o papel na polícia.

Nessa primeira temporada, a equipe SWAT recebe um novo membro após o líder, William ‘Buck’ Spivey, ter sido demitido após atirar acidentalmente em um adolescente em meio a um tiroteio.

A vaga é preenchida por Jim Street, que é considerado um policial “selvagem”, que coloca em xeque a própria posição na polícia após demonstrar imprudência.

Mais sobre SWAT

O elenco de SWAT ainda conta com Louis Ferreira, Alex Russell, Jay Harington, Lina Esco, Keneth Johnson, David Lim, Patrick St. Esprit e Amy Farrington.

A série foi criada por Shawn Ryan e Aaron Thomas, que também trabalham como produtores. Ryan é conhecido por The Shield e Timeless, enquanto Thomas trabalhou em The Get Down e Southland.

Essa primeira temporada de SWAT conta com 22 episódios ao todo, cada um com uma hora de duração.

Trata-se de uma nova versão da clássica série de mesmo nome, da década de 1970, criada por Robert Hamner e Rick Husky.

SWAT estreia em 3 de fevereiro no AXN, às 22:55h. Novos episódios são lançados às quintas-feiras.