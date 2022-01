Série do MCU pode ter Blade e nova equipe de heróis da Marvel

Cavaleiro da Lua pode esconder uma grande surpresa para os fãs do MCU. A série da Marvel no Disney+ pode trazer Blade e a nova equipe de heróis do universo, os Filhos da Meia-Noite.

O Inverse publicou um rumor sobre o seriado do MCU. Até o momento, todas produções no Disney+ trouxeram alguma grande surpresa: em Loki, por exemplo, foi Kang; enquanto Gavião Arqueiro teve o Rei do Crime.

No caso de Cavaleiro da Lua, a série pode marcar a aparição de Blade no MCU – após o caçador de vampiros ter a voz ouvida na cena pós-créditos de Eternos, em conversa com Dane Whitman, o Cavaleiro Negro.

Na Marvel, os Filhos da Meia-Noite combatem as ameaças sobrenaturais do universo. O grupo é formado por Cavaleiro da Lua, Blade, Motoqueiro Fantasma, Doutor Estranho e Justiceiro – ganhando diferentes formações ao longo dos anos.

Além de Blade, o Doutor Estranho também está no MCU. Assim, a suposta aparição de Blade poderia levar ao surgimento desse grupo, que possivelmente ainda terá o Cavaleiro Negro nos filmes e séries da Marvel.

A Marvel, claro, ainda não confirma a aparição do Blade, que tem Mahershala Ali como intérprete, no seriado do Disney+. Caso aconteça, o que faria todo sentido, seria mais uma surpresa e tanto para os fãs.

Cavaleiro da Lua é mais um lançamento da Marvel no Disney+

Oscar Isaac ganhou um papel que parecia concorrido na Marvel. Antes, rumores davam conta de que Keanu Reeves era o preferido para ser o Cavaleiro da Lua.

Cavaleiro da Lua é o alter ego heroico do mercenário Marc Spector. Porém, a história dele é um pouco mais complicada do que isso.

Spector tem mais personalidades, que são o milionário Steven Grant e o taxista Jake Lockley. O Deus Khonshu, do Egito, dá os poderes do Cavaleiro da Lua e guia Marc Spector com as suas outras personalidades.

Nos quadrinhos da Marvel, uma última personalidade foi adicionada ao personagem recentemente: a do Senhor Knight. O homem é um consultor policial que resolve crimes incomuns.

A série chega em uma leva de produções, que ainda conta com personagens como a Mulher-Hulk.

Cavaleiro da Lua chega em 30 de março no Disney+. Eternos, citado anteriormente, pode ser visto na plataforma.

