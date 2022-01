[SPOILER] morre em All of Us Are Dead? Explicamos o final da 1ª temporada

Contém spoilers

O personagem Lee Cheong-san morre em All of Us Are Dead, da Netflix? Aqui está uma breve explicação sobre o final da primeira temporada da série.

All of Us Are Dead é uma nova produção da Coreia do Sul, seguindo o sucesso de Round 6. A série rapidamente conquistou destaque na Netflix, sendo bastante comentada pelos espectadores.

Continue lendo para conferir uma breve explicação sobre o final da primeira temporada de All of Us Are Dead, da Netflix.

Lee Cheong-san está morto?

No penúltimo episódio, os sobreviventes descobrem sobre um bombardeio por causa da capacidade auditiva aumentada de Nam Ra.

Gwi-nam aparece uma última vez para tentar matar Cheong-san. Embora ele tenha sido derrotado, ele consegue morder Lee Cheong-san desta vez.

Percebendo que seu destino está selado, Cheong-san se despede de On Jo e seus amigos e sai para distrair os zumbis para que seus amigos possam sair do prédio e encontrar um local seguro antes que a bomba comece a cair.

Ele atrai os zumbis comuns para um buraco profundo e os engana para que caiam lá.

Enquanto isso, é revelado que Gwi-nam sobreviveu ao seu último encontro. Os dois lutam até a explosão. Na cena final do penúltimo episódio da temporada, Cheong-san é mostrado deitado entre outros zumbis, coberto de cinzas.

A uma curta distância, o crachá de On Jo é visto. A implicação aqui é que Cheong-san está morto, o que provavelmente é o caso.

No entanto, Cheong-san passou por situações de quase morte ao longo da temporada. Em certos episódios, o final implica que ele está morto.

No entanto, o episódio seguinte revela que não é o caso. Há uma chance remota de que a mesma coisa tenha acontecido aqui, com os roteiristas possivelmente revelando a verdade na próxima temporada.

All of Us Are Dead está disponível na Netflix.