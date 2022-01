Stranger Things: 4ª temporada terá episódios mensais? Veja a verdade

Stranger Things retorna em 2022 e uma informação na página de divulgação da Netflix fez muitos fãs acharem que os episódios serão lançados mensalmente, mas esse não é o caso.

A página de mídia da Netflix diz “lançamento mensal” dentre as informações sobre a quarta temporada da popular série. O What’s On Netflix, no entanto, informou que se trata de um erro.

O site entrou em contato com a gigante do streaming, que confirmou se tratar apenas de um erro e que será consertado em breve.

Dito isso, há muitos que defendem que as séries da Netflix deveriam ser lançadas semanalmente ao invés do modelo atual, no qual tudo é disponibilizado de uma vez.

Não há qualquer informação sobre mudança do formato de lançamento da Netflix.

Veja um print da página da Netflix, abaixo.

Ator revela que elenco de Stranger Things tinha rivalidades

O ator Finn Wolfhard revelou que o elenco de Stranger Things tinha “rivalidades”. Ele abriu o jogo em uma entrevista para o Washington Post.

Ele disse: “Quando você entra tão jovem para uma série, existem rivalidades, porque é como a escola. Mas você para de se importar quando fica mais velho.”

“Acho que é uma coisa incrível quando você faz parte de um ambiente em que as pessoas se entendem. Passamos pelas mesmas coisas juntos.”

O ator disse ainda que existe potencial para Stranger Things se transformar em uma franquia. No entanto, ele acredita que pode não estar envolvido nisso.

“Acho que provavelmente haverá um mundo de Stranger Things, assim como Harry Potter. Mas acho que não serei parte disso.”

A quarta temporada de Stranger Things chega em 2022.