Stranger Things pode cometer o mesmo erro decepcionante de Game of Thrones

Como um dos maiores sucessos da Netflix, Stranger Things não surpreende ao ganhar derivados na plataforma. De acordo com Ted Sarandos, o CEO da empresa, a saga de Eleven e seus amigos deve expandir seu universo em breve. Mas para repetir o sucesso da produção original, a série terá que evitar um erro que decepcionou muita gente em Game of Thrones.

Atualmente, Stranger Things se prepara para lançar sua 4ª temporada. Fãs já aguardam pela estreia dos novos episódios há mais de 2 anos, e mal podem esperar para descobrir o que acontece com Eleven, Hopper e os outros personagens da série.

Os produtores da série já confirmaram que a 4ª temporada não será a última. Mas após o desfecho da produção, Stranger Things deve ganhar múltiplos derivados – entre filmes e séries – e começar uma expansão constante de seu universo.

Em uma matéria especial, o site Screen Rant explicou o erro de Game of Thrones que os derivados de Stranger Things terão que evitar na Netflix; veja abaixo.

O problema de Game of Thrones nos derivados de Stranger Things

Se os criadores de Stranger Things estiverem realmente planejando derivados, podem ficar tentados a “segurar” partes importantes da trama.

Ou seja: podem deixar de abordar pontos narrativos cruciais em Stranger Things para tratar das tramas nos possíveis derivados.

A decisão teria o potencial de repetir o que aconteceu com a trama dos Caminhantes Brancos em Game of Thrones.

Os sinistros personagens foram introduzidos como elementos interessantes na mitologia da trama, mas acabaram subutilizados e pouco explorados pelo enredo.

A série nunca chegou a explorar de maneira profunda a origem dos Caminhantes Brancos, e muitos fãs se sentiram traídos por uma história relativamente incompleta.

Tudo indica que essa omissão foi proposital, já que a origem dos personagens seria abordada no derivado The Long Night – desde então cancelado pela HBO.

Os showrunners de Game of Thrones decidiram deixar incompleta a história dos Caminhantes Brancos pois davam como certa a existência da futura série derivada.

Mas com o criticado desfecho da série na HBO – considerado um dos piores da TV por fãs e especialistas – os planos futuros também acabaram detonados.

No caso de Stranger Things, fãs cultivam dúvidas sobre o Mundo Invertido desde a primeira temporada. Até agora, a série não conseguiu explicar exatamente as origens da misteriosa dimensão e de seus sinistros monstros.

Teria o Mundo Invertido nascido por uma força sobrenatural ou por um evento de ficção científica? A dimensão foi criada pelos operadores do Laboratório de Hawkins ou eles apenas descobrirem sua existência?

Com três temporadas já lançadas, Stranger Things sugeriu respostas para essas questões, mas nunca chegou a confirmar os detalhes.

“Se os fãs precisarem esperar pelo lançamento de um derivado para ganhar uma explicação clara, provavelmente ficarão incomodados e enfurecidos”, afirma o site Screen Rant.

E como no caso de Game of Thrones, ainda existe a possibilidade dos derivados nunca chegarem a ser produzidos – o que deixaria os assinantes ainda mais irados.

A 4ª temporada de Stranger Things promete ser “mais épica e cinematográfica” que as anteriores, e com isso, pode revelar as respostas que os fãs tanto aguardam.

Stranger Things 4 estreia na Netflix em 2022.