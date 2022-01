Supera The Boys? Prime Video lança nova série brutal e divertida

Uma nova série brutal e divertida chegou ao catálogo do Amazon Prime Video. Será que consegue superar The Boys?

Trata-se de The Legend of Vox Machina, que não é em live-action, e sim uma série animada.

Ainda assim, a produção conta com uma boa dose de violência, ao mesmo tempo em que apresenta um senso de humor envolvente, o que deve atrair um público mais maduro.

The Legend of Vox Machina acompanha um grupo de aventureiros em uma missão para sobreviver em um reino de fantasia.

Muito diferentes, estes indivíduos precisarão aprender a trabalhar juntos para que possam ter sucesso em seu objetivo.

Novo lançamento do Amazon Prime Video

Em sua análise sobre The Legend of Vox Machina, o site Inverse mencionou que a série animada não é muito original, mas conta com personagens carismáticos e uma aventura divertida, com cenas de ação intensas.

É, ao que parece, um novo acerto do Amazon Prime Video.

Rival da Netflix, o Amazon Prime Video não investe em tantas produções originais quanto a gigante do streaming, mas conseguiu encontrar o seu espaço com títulos muito interessantes.

Até o momento, nenhum deles se destacou mais do que The Boys, mas resta saber qual será o desempenho de The Legend of Vox Machina.

The Legend of Vox Machina está no catálogo do Amazon Prime Video. The Boys também está disponível no serviço de streaming.