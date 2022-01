Superman & Lois: 2ª temporada repete o pior erro do Arrowverso

Alerta de spoilers

A segunda temporada de Superman & Lois está repetindo um dos maiores defeitos do Arrowverso ao introduzir muito melodrama em sua narrativa.

A segunda temporada começa com Sarah retornando a Smallville do acampamento de Verão, irritada com algo, mas sem falar exatamente o porquê. Ela passa vários episódios distantes de Jordan até finalmente revelar ter beijado uma garota no acampamento.

Sarah diz que isso não significou qualquer coisa, mas Jordan fica visivelmente irritado e deixa ela para ficar sozinho.

Esse tipo de drama é algo que vem sendo criticado no Arrowverso há tempos e Superman & Lois segue pelo mesmo caminho.

Seria melhor focarem em uma jornada de autodescobrimento de Sarah, mas tudo parece girar em volta do relacionamento dela com Jordan, um melodrama adolescente que há muito abala as séries da CW.

Para piorar, pode ser que vejamos um triângulo amoroso sendo formado na série exibida pelo HBO Max. Vamos descobrir nos próximos episódios.

Superman & Lois é estrelada por Tyler Hoechlin como Clark Kent/Superman, Elizabeth Tulloch como Lois Lane, Jordan Elsass como Jonathan Kent, Alexander Garfin como Jordan Kent, Erik Valdez como Kyle Cushing, Inde Navarrette como Sarah Cushing, Wolé Parks como o Estranho, Adam Rayner como Morgan Edge, Dylan Walsh como General Samuel Lane e Emmanuelle Chriqui como Lana Lang Cushing.

Baseada nos personagens da DC criados por Jerry Siegel e Joe Shuster, Superman & Lois é desenvolvida por Greg Berlanti e Todd Helbing, que atuam como produtores executivos, com Sarah Schechter e Geoff Johns.

A série mostra um Superman tendo que se dividir entre ser um pai e um herói. O desafio é ainda maior quando os próprios filhos podem se envolver no mundo do heroísmo.

No Brasil, os fãs do Arrowverso podem ver Superman & Lois no HBO Max.