Superman & Lois engana fãs novamente com vilão da 2ª temporada

Alerta de spoilers

Superman & Lois enganou os fãs novamente ao revelar o vilão da segunda temporada. A série da DC indicou que o Apocalypse seria o vilão desse ano, mas na realidade é Bizarro.

A revelação acontece quando o vilão escapa das minas, usando um traje inspirado nos quadrinhos. Quando ele começa a socar o Superman no chão, Irons intervém e começa a disparar contra ele, destruindo parte do capacete.

Continua depois da publicidade

Nesse momento, vemos que o homem por baixo do traje tem aparência idêntica a Clark, mas com pele acinzentada e olhos azuis brilhantes.

Bizarro foge do local quando os dois começam a sofrer com as dores de cabeça, indicando a conexão entre eles e que ambos parecem ser afetados pelos mesmos problemas.

Dito isso, Bizarro parece ser um inimigo formidável para o personagem titular de Superman & Lois, visto que ele estava ganhando de Clark sem problemas.

Superman & Lois é estrelada por Tyler Hoechlin como Clark Kent/Superman, Elizabeth Tulloch como Lois Lane, Jordan Elsass como Jonathan Kent, Alexander Garfin como Jordan Kent, Erik Valdez como Kyle Cushing, Inde Navarrette como Sarah Cushing, Wolé Parks como o Estranho, Adam Rayner como Morgan Edge, Dylan Walsh como General Samuel Lane e Emmanuelle Chriqui como Lana Lang Cushing.

Baseada nos personagens da DC criados por Jerry Siegel e Joe Shuster, Superman & Lois é desenvolvida por Greg Berlanti e Todd Helbing, que atuam como produtores executivos, com Sarah Schechter e Geoff Johns.

A série mostra um Superman tendo que se dividir entre ser um pai e um herói. O desafio é ainda maior quando os próprios filhos podem se envolver no mundo do heroísmo.

No Brasil, os fãs do Arrowverso podem ver Superman & Lois no HBO Max.