Superman & Lois repete trama de Legends of Tomorrow e Raio Negro

A segunda temporada de Superman & Lois parece que vai repetir uma velha trama do Arrowverso, que já apareceu em Arrow, Legends of Tomorrow e Raio Negro.

No começo desse segundo ano da série exibida pelo HBO Max, vemos Jonathan Kent tendo probelams para garantir uma vaga no time de futebol americano da escola.

Jonathan está convencido que o rival dele, Timmy Ryan, está usando drogas para aumentar a performance dele, o que é confirmado eventualmente. Timmy usava kryptonita X, que dá a humanos comuns poderes kryptonianos.

Para piorar, quem estava dando as drogas para Timmy era a namorada de Jonathan, Candice. O filho do Superman confrontou Candice, mas ao invés de terminar com ela, ou fazê-la parar de vender a droga, pediu para que ela vendesse a ele.

Com isso, novamente devemos ver uma trama sobre os perigos do uso de drogas, algo que já vimos no Arrowverso anteriormente.

Em Arrow, Laurel Lance, Quentin Lance e John Diggle já tiveram problemas com drogas. Já em Raio Negro, a Drª Lynn Stewart também passa por situação parecida. E em Legends of Tomorrow, John Constantine fica viciado em poções de sangue de vampiro.

Superman & Lois é estrelada por Tyler Hoechlin como Clark Kent/Superman, Elizabeth Tulloch como Lois Lane, Jordan Elsass como Jonathan Kent, Alexander Garfin como Jordan Kent, Erik Valdez como Kyle Cushing, Inde Navarrette como Sarah Cushing, Wolé Parks como o Estranho, Adam Rayner como Morgan Edge, Dylan Walsh como General Samuel Lane e Emmanuelle Chriqui como Lana Lang Cushing.

Baseada nos personagens da DC criados por Jerry Siegel e Joe Shuster, Superman & Lois é desenvolvida por Greg Berlanti e Todd Helbing, que atuam como produtores executivos, com Sarah Schechter e Geoff Johns.

A série mostra um Superman tendo que se dividir entre ser um pai e um herói. O desafio é ainda maior quando os próprios filhos podem se envolver no mundo do heroísmo.

No Brasil, os fãs do Arrowverso podem ver Superman & Lois no HBO Max.