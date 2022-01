Tem brasileira: Conheça o elenco de Rebelde na Netflix

O reboot de Rebelde na Netflix acaba de chegar ao catálogo brasileiro da plataforma, e já conquista fãs com sua trama ousada e repleta de reviravoltas. Com o lançamento da série, muita gente se pergunta quem são os astros do elenco – que conta com uma brasileira e uma das integrantes originais da novela teen.

“No colégio, começa o novo ano escolar, mas uma sociedade secreta ameaça os sonhos musicais dos alunos”, afirma a sinopse oficial de Rebelde na Netflix.

Dessa forma, a Rebelde da Netflix não é uma continuação direta da trama original, mas um reboot. Ou seja: é ambientada no mesmo universo das histórias de RBD, mas com uma nova geração de alunos.

Explicamos abaixo tudo que os fãs precisam saber sobre o elenco de Rebelde na Netflix: quem interpreta cada personagem e de onde você conhece cada ator e atriz.

Lizeth Selene – Andi

Andi deve ser a bad girl de Rebelde na Netflix, já que chega à Elite Way School sendo avisada sobre as punições de mau comportamento da instituição. A personagem tem uma relação conturbada com o padrasto, e se destaca por suas habilidades na bateria.

Intérprete de Andi, a atriz mexicana Lizeth Selene é conhecida principalmente por sua performance no filme Noivos por Acaso, além de uma promissora carreira musical. No Instagram, ela tem mais de 70 mil seguidores.

Andrea Chaparro – MJ

MJ (María José) vem de uma família extremamente religiosa, e ao chegar à Elite Way, deseja viver em liberdade e descobrir sua própria identidade. A personagem é californiana, filha de mexicanos, e até então, nunca havia estudado em um colégio com garotos.

Atualmente com 20 anos, Andrea Chaparro tem mais de 160 mil seguidores no Instagram, e já atuou no filme de A Casa das Flores e na série Não Foi Minha Culpa.

Alejandro Puente – Sebas

Sebastián, mais conhecido como Sebas, é um dos veteranos do Elite Way. Inteligente e sedutor, o personagem é filho de um influente político mexicano. Sebas vive um romance com Jana, e cria uma grande rivalidade com os novos alunos do colégio.

Alejandro Puente é bastante conhecido no México, principalmente pelo filme Verônica e a série The Club – exibida pela Netflix. O ator também contracenou com Alfonso Herrera, o Miguel do RBD original, na versão teatral do filme A Sociedade dos Poetas Mortos. No Instagram, Puente tem 170 mil seguidores.

Franco Masini – Luka

Vindo da mesma família de Mia Colucci – a personagem de Anahí na produção original – Luka chega da Argentina para estudar na Elite Way. O personagem é rico e arrogante, além de viver uma relação conturbada com o pai. Luka também é gay, e a série Rebelde da Netflix deve abordar sua sexualidade como um dos principais temas da primeira temporada.

Assim como seu personagem, Franco Masini também é argentino. O ator, músico e compositor é conhecido por projetos como The Clan e Love After Loving. No Instagram, ele tem mais de 1 milhão de seguidores.

Azul Guaita – Jana

Jana tem tudo para ser a voz de RBD no Rebelde da Netflix. A personagem é uma famosa cantora pop mexicana, que conseguiu se destacar na indústria pela influência do pai, um poderoso produtor musical. A personagem é filha de Pilar Gandía, que aparece na versão original de Rebelde.

Azul Guaita tem mais de 650 mil seguidores no Instagram. A atriz nasceu no México, mas foi criada na República Dominicana. Além de Rebelde, ela é conhecida por comédias como Solteiro com Filhas, Meu Marido Tem Família e Close 406.

Sérgio Mayer Mori – Esteban

Esteban é um dos novos alunos bolsistas da Elite Way School, e sua chegada acaba criando um embate de classes na instituição. Com um grande talento musical, o personagem é um grande pianista. Entre todos os personagens de Rebelde, ele é o que mais se interessa por música.

Sérgio Mayer Mori é um ator, compositor, multi-instrumentista e cantor mexicano. O astro sabe tocar piano, saxofone e guitarra, e tem uma filha com a modelo brasileira Natália Subtil. No Instagram, Sérgio tem 480 mil seguidores.

Jerónimo Cantillo – Dixon

Vindo diretamente da Colômbia, Dixon é um rapper e cantor que deve trazer grandes novidades para o cenário musical de Rebelde. O personagem tem um estilo bastante particular, e encanta a todos com seus looks ousados.

Jeronimo Cantillo tem 675 mil seguidores no Instagram, e é um dos integrantes mais velhos do elenco de Rebelde, com 28 anos. Na TV, ele é famoso por séries como Los Morales e Verdade Oculta.

Giovanna Grigio – Emilia

Emilia é uma bolsista brasileira do Elite Way. No passado, a personagem viveu um romance quente com Sebas. Ela é uma influenciadora digital que faz de tudo para ficar famosa. Descrições prévias revelam que ela terá uma relação interessante com a novata Andi.

A única integrante brasileira do elenco de Rebelde, Giovanna Grigio é conhecida pelo público nacional por protagonizar a novela Chiquititas, além de atuações em Malhação e As Five.

Estefania Villarreal – Celina

A intérprete de Celina é a única integrante do elenco original de Rebelde a retornar no elenco principal do reboot na Netflix.

Na série, Estefania Villarreal interpreta uma versão mais madura de Celina, que aparece como a diretora da Elite Way School.

Rebelde já está disponível na Netflix; veja abaixo o trailer.