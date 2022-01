Temporada de Verão: Pandemia ajudou nova série brasileira da Netflix

Giovanna Lancellotti protagoniza a nova série brasileira da Netflix, Temporada de Verão, junto de Jorge López, de Elite. Ela contou sobre como a pandemia afetou as filmagens da obra.

Na série, a brasileira interpreta Catarina, enquanto López vive Diego. A série é um drama adolescente e foca nas relações interpessoais.

Continua depois da publicidade

Conforme Lancellotti, a pandemia acabou aproximando o elenco, tendo em vista que precisaram ficar isolados fora do set.

“Para mim também foi muito bom. Em um processo normal de filmagem, você vai lá, filma 12h e, a hora que você volta para casa, você sai para jantar com o seu namorado, sai com seus amigos, você vai encontrar uma outra amiga sua, falar sobre outros assuntos e, no dia seguinte, você vai gravar novamente e segue a vida normal”, disse a atriz (via Metrópoles).

“Neste projeto, não tinha vida normal, então a gente sai de casa do trabalho, do trabalho para casa e só a gente. Todo mundo estava em um lugar novo, em outro apartamento, em outra cidade, então eram mini-questões que iam nos aproximando. A gente sempre se encontrava e ficava entre a gente até quando estávamos de folga Então, criamos uma intimidade muito rápida”, continuou Lancellotti.

Mais sobre Temporada de Verão

Temporada de Verão acompanha a história de um grupo de jovens que começa a trabalhar em um resort luxuoso, onde passam as férias de verão e vivem muitas aventuras.

A produção da Netflix foca na história da destemida Catarina, da inteligente e divertida Yasmin, do sonhador Diego e de Miguel, um dos veteranos do hotel.

“Neste lugar exuberante, os jovens membros do staff farão descobertas sobre o mundo e sobre si mesmos. E, se antes eram desconhecidos, logo se transformarão em uma verdadeira família”, afirma a sinopse oficial da série.

O elenco de Temporada de Verão é liderado por Giovanna Lancellotti como Catarina. Você provavelmente conhece a atriz por performances em diversas novelas da Rede Globo, como Insensato Coração, Gabriela e Segundo Sol.

Temporada de Verão já está disponível na Netflix.