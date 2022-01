Teoria perturbadora muda o final de How I Met Your Mother para sempre

Uma perturbadora teoria compartilhada no TikTok (via Comic Book Resources) pode mudar o final de How I Met Your Mother para sempre.

A teoria estabelece que, depois que Ted sofreu um acidente de carro na terceira temporada de How I Met Your Mother, ele pode ter ficado com danos cerebrais que afetaram sua memória e percepção do mundo.

A teoria aponta que ele enlouqueceu durante o casamento de Robin e Barney, colocando em sua mente a ideia de que Robin nunca poderia ser dele novamente.

Enquanto estava em uma estação ferroviária, Ted viu Tracy e iniciou uma nova obsessão.

Depois de um primeiro encontro fracassado, ele começou a perseguir a mulher misteriosa até o fim de seus dias e se colocar no lugar do verdadeiro marido de Tracy.

Depois que Tracy morreu, Ted teve uma ilusão final em que imaginou seus filhos e contou-lhes toda a história para ter uma justificativa para ir atrás de Robin uma última vez.

Sombria teoria da Internet

É claro que tudo não passa de uma teoria que, apesar de ser bastante sombria, não deve ser levada muito a sério.

O final de How I Met Your Mother deixou muitos fãs decepcionados, então os internautas estão sempre criando novas teorias para tentar dar um significado maior para ele, mas até o momento, nenhuma foi oficialmente confirmada.

How I Met Your Mother terá uma série derivada que também é uma espécie de nova versão, com o título “How I Met Your Father”. Hilary Duff será a protagonista.

No Brasil, How I Met Your Mother está disponível no Amazon Prime Video.