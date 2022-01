The Boys ganha data de estreia da 3ª temporada no Prime Video

O Amazon Prime Video da Espanha se adiantou e revelou um teaser com a estreia da terceira temporada de The Boys. A data confirmada é de 3 de junho de 2022.

O teaser que mostra a data de estreia é focado no Capitão Pátria (Homelander). O herói (ou vilão) está fazendo fotos enquanto começa a rir como o psicopata que é.

No YouTube, a página da Espanha do Amazon Prime Video brincou que os fãs não param de pedir desde o fim da segunda temporada sobre essa data de estreia. Agora, os espectadores podem guardar na agenda o retorno de The Boys.

Confira abaixo o teaser.

The Boys funciona como uma grande sátira aos quadrinhos, filmes e séries de super-heróis. Vemos seres super-poderosos claramente baseados nos personagens da DC e Marvel, mas com uma reviravolta: eles não são exatamente “heróis”.

Cada um deles conta com defeitos humanos, enquanto alguns são puramente psicopatas, como é o caso do vilão, o Capitão Pátria.

Nesse meio, um grupo de vigilantes busca acabar com esses heróis, que são patrocinados e estão a mando da grande corporação Vought.

O elenco de The Boys conta com Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Laz Alonso, Jessie T. Usher, Chace Crawford, Tomer Capon e Karen Fukuhara.

Eric Kripke, criador de Supernatural, criou a série da Amazon e trabalha como showrunner, comandando a obra como um todo.

The Boys tem duas temporadas na Amazon Prime Video. O terceiro ano chega em 3 de junho de 2022.