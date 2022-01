The Crown: Imagens revelam aparição final de Diana

The Crown vai recriar a aparição pública final de Diana em junho de 1997. A Lady Di apareceu na época em um baile de gala do Royal Albert Hall, o que vai estar na quinta temporada do seriado na Netflix.

O Metro do Reino Unido trouxe imagens das gravações. Nelas, Elizabeth Debicki utiliza o mesmo figurino que Diana na aparição final da princesa.

A única diferença, como notado por espectadores, é que o vestido de The Crown é um pouco mais claro que o original. Mesmo assim, Elizabeth Debicki está igual a Diana.

A última aparição pública de Diana aconteceu por volta de dois meses antes da morte dela, em 31 de agosto de 1997. É claro que além desse evento histórico, a série da Netflix deve mostrar os bastidores dos dias finais da Lady Di.

Confira abaixo as imagens publicadas e compare com uma da verdadeira Diana no mesmo evento.

The Crown também terá entrevista polêmica de Diana

A entrevista polêmica da Princesa Diana a Martin Bashir estará presente na quinta temporada de The Crown. Com isso, a série da Netflix vai ignorar pedidos do príncipe William.

Na entrevista de 1995, Diana falou pela primeira vez sobre o caso de Charles com Camilla Parker-Bowles, dizendo existirem três pessoas no casamento.

Em 2021, foi revelado por uma investigação independente (via Metro), que Bashir comportou-se de forma “enganosa” para conseguir a entrevista. A BBC chegou a emitir um pedido de desculpas.

Uma fonte do The Sun, no entanto, disse que os criadores de The Crown enxergam a entrevista como um momento chave da quinta temporada.

“Eles estão investindo bastante nisso. The Crown é conhecida por mergulhar em áreas da história da família real que eles prefeririam deixar quietas”.

A quinta temporada de The Crown chega à Netflix em novembro de 2022.