The Good Doctor lida com polêmica desde a estreia

The Good Doctor faz um grande sucesso ao redor do mundo – chegando ao Brasil pela Sony e pelo Globoplay. Mas, desde o começo a série tem uma polêmica, que é a representação do autismo a partir de Shaun.

Como se sabe, a trama acompanha Shaun, um jovem autista que tem o sonho de ser médico. A jornada dele começa como residente de um hospital, em que ele mostra ser genial na profissão.

Para escrever The Good Doctor, David Shore contou em entrevistas que estudou sobre o espectro autista. Mesmo assim, especialistas criticam o drama médico pela representação de Shaun.

O ponto alto da polêmica aconteceu quando três especialistas na área escreveram uma carta aberta ao The Hollywood Reporter. Eles dizem que The Good Doctor e outros títulos descrevem autistas como “homens brancos que são genuinamente estranhos”, ao mesmo que trazem os personagens como uma espécie de super-heróis.

“A série cria um mito do autista super-herói que engana o público ao representar mal o quanto incapacitante o autismo pode ser”, dizia o texto.

Os médicos dizem ter simpatia por The Good Doctor, mas pedem que o espectro seja melhor trabalhado, e apareça de maneira mais diversa na história.

Astro de The Good Doctor se casou em segredo

Freddie Highmore, astro de The Good Doctor e Motel Bates, está casado. Em entrevista ao Jimmy Kimmel, o famoso disse que se casou em segredo, mas não comentou quem é a esposa.

Conhecido em Hollywood desde a infância, o ator mantém a vida pessoal privada. O astro de The Good Doctor, por exemplo, tem conta no Instagram, mas não publica absolutamente nada.

A declaração, inclusive, só foi feita após Kimmel notar uma aliança no dedo de Highmore. Foi quando o ator esclareceu toda situação.

“Sim, é uma aliança de casamento. Sim, eu me casei. É engraçado, comecei a usar a aliança e as pessoas passaram a me perguntar se estou casado, então é melhor eu esclarecer as coisas”, declarou o astro.

A única dica do ator de Shaun em The Good Doctor é que a esposa dele é britânica. Abaixo, há o vídeo em que o artista confirma o casamento.

The Good Doctor está no Globoplay e no canal Sony.