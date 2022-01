The Sinner termina com o final perfeito na Netflix

Contém spoilers

A série The Sinner terminou com o final perfeito na Netflix. O encerramento veio na quarta temporada do seriado.

The Sinner acompanhou a jornada do detetive Harry Ambrose, que teve muitos traumas para lidar. A série se aproximou lentamente de um final cheio de drama e com muitas reviravoltas.

Continue lendo para conferir mais detalhes de como The Sinner chegou ao fim na Netflix (via Digital Spy).

Final explicado

Na quarta temporada de The Sinner, o detetive Harry Ambrose investiga o caso do desaparecimento de uma jovem chamada Percy.

O protagonista inicialmente só quer um lugar para relaxar, mas previsivelmente acaba se envolvendo no mistério.

Depois de conhecer Percy brevemente, Ambrose testemunha a jovem caindo de um penhasco para a morte, chamando rapidamente as autoridades.

Mas ninguém parece acreditar muito em suas palavras, já que se trata de um homem com problemas com o álcool, que não é muito conhecido na cidade.

Descobre-se que a família de Percy está envolvida em diversos segredos obscuros, incluindo um círculo de contrabando. Ambrose é assombrado pelo “fantasma” de Percy, que o encoraja a investigar o mistério de sua morte.

Em uma grande reviravolta, é revelado que Percy havia matado acidentalmente uma pessoa durante uma confusão de sua família. A família fez de tudo para encobrir o assassinato, mas a culpa nunca deixou de atormentar Percy.

Perturbada com tudo o que aconteceu, Percy escolheu acabar com a própria vida. Foi esse sentimento de culpa que a fez cometer suicídio, pulando do penhasco.

Nos últimos momentos de The Sinner, Ambrose visita o lugar de onde Percy pulou.

O próprio detetive também guarda sentimentos de depressão e pensamentos suicidas, mas é indicado que ele encontrou uma maneira melhor de lidar com a própria dor.

The Sinner termina usando o caso central para refletir as lutas do próprio protagonista, indicando o fim de um ciclo e o começo de uma vida melhor para ele.

É uma boa maneira de encerrar a série, trazendo a história do detetive Harry Ambrose para uma conclusão satisfatória.

No Brasil, The Sinner está agora disponível na Netflix.