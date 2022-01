The Sinner: Veja por que a série da Netflix foi cancelada

Sucesso na Netflix, The Sinner é uma interessante antologia policial. Cada temporada conta uma história diferente e conta com um novo elenco de estrelas. Mas infelizmente, após 4 temporadas, a produção acabou cancelada. Os fãs querem saber: por que The Sinner chegou ao fim? E será que a série pode retornar no futuro?

“Em uma pequena cidade de Nova York, um detetive busca respostas para crimes perturbadores enquanto luta contra os próprios demônios”, afirma a sinopse de The Sinner na Netflix.

Continua depois da publicidade

Indicada ao Globo de Ouro e ao Emmy, a série contou com um impressionante elenco em suas 4 temporadas. Participaram da série astros como Bill Pullman, Jessica Biel, Carrie Coon, Matt Bomer e muito mais.

O site Digital Spy explicou o motivo do cancelamento de The Sinner e as chances da série retornar com uma quinta temporada; veja abaixo.

Por que The Sinner foi cancelada?

Exibida originalmente pela emissora USA Network, The Sinner teve seu desfecho anunciado um pouco antes do lançamento da temporada final.

No dia 17 de novembro de 2021, o showrunner e criador Derek Simonds confirmou que a produção chegaria ao fim com sua 4ª temporada.

“Tem sido um privilégio e um prazer contar essas histórias nas 4 temporadas de The Sinner”, afirmou o showrunner.

Simonds não poupou elogios à emissora, à equipe de produção e ao elenco da série em sua nota oficial.

Ao que parece, a decisão de terminar The Sinner foi conjunta: tanto o criador da série quanto a emissora concordaram que já estava na hora de chegar ao fim.

“A USA foi a parceira ideal para nossos objetivos criativos. Estou muito emocionado em completar o arco dramático de Harry Ambrose como sempre havíamos planejado. Também quero agradecer ao meu ‘parceiro de crime’, Bill Pullman e aos talentosos atores, roteiristas, diretores e equipe de produção. Tem sido uma jornada incrível”, comentou Simonds.

Embora o destino da série já tenha sido traçado, nada impede a produção de voltar no futuro.

A temporada final de The Sinner contou com 8 episódios, e foi exibida entre 13 de outubro e 1 de dezembro de 2021.

Mas em uma entrevista ao TV Line, o criador da série garantiu que um retorno deve demorar a acontecer, isso se acontecer realmente.

“Direi isso: no momento, não sei mais o que dizer com o Ambrose. Acho que se criássemos mais temporadas para continuar essa história, estaríamos em perigo de repetir tramas com resultados decepcionantes”, explicou.

The Sinner está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.