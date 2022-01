The Umbrella Academy: Cartazes apresentam membros da Sparrow Academy

A terceira temporada de The Umbrella Academy traz uma grande mudança para o seriado da Netflix. A partir dessa trama, os protagonistas ganham a companhia da Sparrow Academy.

Essa segunda família, que ainda deve ganhar uma explicação na terceira temporada, ganhou até uma conta própria nas redes sociais. Para divulgar os personagens, cartazes individuais foram revelados.

As peças trazem Marcus Hargreeves/Sparrow Número Um (Justin Cornwell), Ben Hargreeves/Sparrow Número Dois (Justin H. Min), Fei Hargreeves/Sparrow Número Três (Britne Oldford), Alphonso Hargreeves/Sparrow Número Quatro (Jake Epstein), Sloane Hargreeves/Sparrow Número Cinco (Genesis Rodriguez), Jayme Hargreeves/Sparrow Número Seis (Cazzie David) e Christopher Hargreeves/Sparrow Número Sete.

O uso do grupo acontece bem quando a Sparrow será foco de uma nova edição dos quadrinhos de The Umbrella Academy. Como se sabe, a série da Netflix usa como base as HQs de Gerard Way.

Confira abaixo os cartazes divulgados para terceira temporada de The Umbrella Academy.

The Umbrella Academy volta na Netflix com 3ª temporada

O terceiro ano de The Umbrella Academy novamente terá uma duração de 10 horas, divididas em 10 capítulos.

Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya e Colm Feore retornam em The Umbrella Academy.

Steve Blackman, por sua vez, volta novamente para ser o showrunner e produtor-executivo.

Detalhes da história não foram anunciados oficialmente.

“Com a morte do pai, irmãos com poderes extraordinários se reencontram e descobrem surpreendentes segredos de família – além de uma ameaça iminente à humanidade”, afirma a sinopse.

The Umbrella Academy tem duas temporadas na Netflix. O terceiro ano chega em 2022.