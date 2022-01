The Walking Dead confirma data para estreia dos novos episódios no Brasil

The Walking Dead já tem data para retornar. O Star+ confirmou que a série de zumbis continua a partir de 20 de fevereiro.

O lançamento será exclusivo na plataforma de streaming e a data corresponde ao lançamento nos EUA. Com isso, os fãs podem ficar despreocupados com spoilers em razão da exibição prematura em outros países.

Vale lembrar que essa é a parte 2 da 11ª e última temporada, que terá, ao todo, três partes. A primeira já está disponível no streaming.

Ao longo das últimas semanas, mais detalhes vêm sendo divulgados sobre a série, como a vilã Pamela Milton e mais.

Veja o tuite do Star+ Brasil confirmando a data de lançamento de The Walking Dead, abaixo.

O final está próximo ☠️#TWD, a temporada final continua a partir de 20 de fevereiro. Só no #StarPlusBR. pic.twitter.com/PmtUwVO2af — Star+ Brasil (@StarPlusBR) January 27, 2022

The Walking Dead terá grande mudança na 11ª temporada

A segunda parte da 11ª temporada de The Walking Dead retorna com uma grande mudança. A série de zumbis volta a ter um salto no tempo na história.

O retorno ocorre com o episódio No Other Way. A sinopse promete que o episódio responde o fim aberto de For Blood, o último episódio da 11ª temporada exibido até então.

A história continua com Maggie, Daryl, Negan, Gabriel e Elijah na batalha contra os Ceifadores. Mas, a sinopse da AMC adianta que um salto no tempo acontece, levando a trama diretamente para Commonwealth.

Esse salto no tempo será tocado a partir do segundo capítulo após o retorno de The Walking Dead, New Haunts. O texto afirma que “semanas se passaram após integrantes de Alexandria terem chegado em Commonwealth. Eles ganharam as classificações, entraram em empregos e fizeram novos amigos”.

Será uma mudança grande, com The Walking Dead partindo para o arco final, que deve ser a revolta desses mesmos sobreviventes contra o sistema dessa grande comunidade.

