The Walking Dead em versão mirim chega a Netflix

The Walking Dead marcou época na TV e representou uma aguardada revitalização do gênero dos zumbis. Agora, em meio à exibição da temporada final da série, a Netflix se prepara para lançar a ‘versão mirim’ da produção: All Of Us Are Dead. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco e a estreia da aguardada série sul-coreana na plataforma.

Criada por Chun Sung-il e dirigida por Lee Jae-kyoo, All Of Us Are Dead é baseada na HQ virtual “Now at Our School”, escrita por Joo Dong-geun entre 2009 e 2011.

Nos últimos anos, a Netflix confirmou também o potencial internacional das produções sul-coreanas, principalmente as de terror, suspense e mistério.

Após Round 6 se tornar a série mais popular da história da Netflix, projetos como A Profecia do Inferno e Mar da Tranquilidade também dominaram o Top 10 da plataforma.

All Of Us Are Dead (Todos Nós Estamos Mortos), é ambientada nos primeiros dias de um apocalipse zumbi, quando uma escola de ensino médio se torna o marco zero da epidemia.

“Uma epidemia mortal surge em uma escola. Encurralados, os alunos só tem uma opção: lutar com todas as forças para não virarem zumbis”, afirma a sinopse oficial da série na Netflix.

A série conta com uma premissa bastante simples: um grupo de estudantes de ensino médio fica preso na Escola Hyosan durante uma epidemia de zumbis.

Em uma jornada perigosa e violenta, os personagens tentam escapar da escola e se livrar das garras dos mortos vivos. Afinal, todas as pessoas mordidas também se tornam zumbis.

Dessa forma, All Of Us Are Dead pode ser chamada de “The Walking Dead mirim”, já que traz grande parte dos elementos da série da AMC a um cenário juvenil.

A produção já recebe grandes elogios da crítica especializada. O site SCMP, por exemplo, afirma que All Of Us Are Dead é “uma história violenta e repleta de comentários sociais”.

Conheça o elenco de All Of Us Are Dead

O elenco de All Of Us Are Dead é liderado por Yoon Chan-young como Lee Chung-san, o protagonista da série, descrito como “um jovem calmo que sempre pensa antes de agir”.

Park Ji-hoo vive Nam On-jo, a garota mais popular da escola, que entra em choque ao presenciar a transformação da melhor amiga em zumbi.

Cho Yi-hyun é Choi Nam-ra, a melhor aluna da escola. Presidente da turma, ela é inteligente e calculista.

Park Solomon interpreta Lee Soo-hyuk, um jovem que sonha em ser soldado e tem excelentes habilidades físicas.

O elenco principal de All Of Us Are Dead é completado por Yoo In-soo, Lee Yoo-mi, Bae Hae-sun, Ahn Seung-gyun, Oh Hee-joon, Lee Eun-saem e Shin Jae-hwi.

All Of Us Are Dead estreia na Netflix em 28 de janeiro (sexta-feira). Como é uma produção original da plataforma, deve chegar ao catálogo brasileiro às 4 da manhã.

Veja abaixo o trailer de All Of Us Are Dead na Netflix.