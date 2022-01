The Walking Dead indica destino trágico para Rick Grimes

Um destino trágico está sendo indicado para Rick Grimes em The Walking Dead. A história do personagem pode ser concluída com a sua morte (via Screen Rant).

Como sabemos, Rick Grimes receberá uma trilogia no cinema, que aliás é bastante aguardada pelos fãs.

Essa trilogia pode representar o encerramento da franquia The Walking Dead como um todo, mas é ainda mais provável que seja uma conclusão para a história de Rick Grimes.

Rick Grimes se consolidou como um dos personagens mais memoráveis da TV moderna em The Walking Dead. É justo que a sua jornada seja encaminhada para o cinema.

Esses projetos devem ter uma escala maior, potencialmente se mostrando uma despedida digna para Rick Grimes.

Rick Grimes pode morrer em trilogia no cinema

A cultura pop já provou várias vezes que a longa jornada de um personagem memorável quase sempre termina em sua morte, e é possível que a mesma coisa aconteça nesse caso.

Os quadrinhos até mesmo apoiam essa ideia, já que Rick Grimes também morreu no material original.

No entanto, existe uma chance de que a sua morte aconteça de uma maneira diferente na adaptação, assim como outros detalhes acabaram sendo alterados.

É claro que, por enquanto, tudo não passa de uma especulação. Mas não se surpreenda se a trilogia de Rick Grimes terminar com a sua morte.

