The Walking Dead: Segredo da 1ª cena de amor entre Rick e Michonne é revelado

O romance entre Rick Grimes e Michonne começou em The Walking Dead ainda na sexta temporada, em The Next World. A chefe do seriado, Angela Kang, revelou o segredo de como o casal surgiu a partir daquele momento.

O primeiro beijo entre Rick e Michonne acontece após uma tentativa desastrosa de conseguir suprimentos. O xerife retorna para Alexandria e deita em um sofá ao lado da sobrevivente.

O diálogo leva ao primeiro beijo dos dois. No Twitter, Angela Kang mostrou o roteiro da cena e contou que ela aconteceria de maneira mais simples originalmente – a trama só se tornou essa após uma sugestão de Scott Gimple, showrunner na época.

“Gimple disse, ‘Hey, nós deveríamos ter um beijo entre Rick e Michonne. Seria legal se tivéssemos algo casual no início, de amigos saindo que se transformam em algo a mais'”, escreveu a chefe de The Walking Dead.

Confira abaixo a publicação com o roteiro da importante cena entre Rick e Michonne.

3/ We rarely write romance scenes on TWD so here is me with my fan fic author hat on. (1st Draft – Angela’s Version) pic.twitter.com/VJiWtuJup5 — Angela Kang 강효신 (@angelakang) January 16, 2022

Os maiores assassinos de The Walking Dead são revelados

Os fãs de The Walking Dead devem se surpreender. Os maiores assassinos da série são dois personagens amados por todos: Rick Grimes e Daryl Dixon.

As mortes do ranking, vale destacar, não contam com zumbis. Os dois personagens foram os que mais mataram pessoas em The Walking Dead.

Geralmente, quando o assunto é mencionado, todos devem lembrar da brutalidade de Negan. Mas, nem o ex-vilão matou tanto quando Rick Grimes e Daryl.

Até a 11ª temporada, os personagens de Andrew Lincoln e Norman Reedus estão empatados nesse ranking. Cada um matou 54 pessoas.

É claro que muitas dessas mortes são justificadas. Nesse mundo pós-apocalíptico, muitas situações são de “matar ou morrer”, o que explica esse alto número.

Por curiosidade, a terceira posição é de Carol, com 47 vítimas. Já Negan, o brutal ex-vilão, aparece em quarto com 41. O ranking dos cinco maiores assassinos é fechado com Morgan Jones, com 31 vítimas – contando apenas aquelas da série principal de The Walking Dead.

The Walking Dead está disponível no Star+.

