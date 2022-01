The Walking Dead terá grande mudança na volta da 11ª temporada

A segunda parte da 11ª temporada de The Walking Dead retorna com uma grande mudança. A série de zumbis volta a ter um salto no tempo na história.

Nos Estados Unidos, o retorno está confirmado para 20 de fevereiro, com o capítulo No Other Way. A sinopse promete que o episódio responde o fim aberto de For Blood, o último episódio da 11ª temporada exibido até então.

A história continua com Maggie, Daryl, Negan, Gabriel e Elijah na batalha contra os Ceifadores. Mas, a sinopse da AMC adianta que um salto no tempo acontece, levando a trama diretamente para Commonwealth.

Esse salto no tempo será tocado a partir do segundo capítulo após o retorno de The Walking Dead, New Haunts. O texto afirma que “semanas se passaram após integrantes de Alexandria terem chegado em Commonwealth. Eles ganharam as classificações, entraram em empregos e fizeram novos amigos”.

Será uma mudança grande, com The Walking Dead partindo para o arco final, que deve ser a revolta desses mesmos sobreviventes contra o sistema dessa grande comunidade.

Trailer introduz uma grande vilã de The Walking Dead

A AMC divulgou o trailer da segunda parte da 11ª temporada, que introduz a vilã final da série: Pamela Milton, líder do Império (Commonwealth).

A prévia promete episódios explosivos e o inevitável embate entre os sobreviventes que acompanhamos até aqui e essa nova comunidade.

Parece que nem tudo é o que parece nesse lugar supostamente paradisíaco, que remete a locais que já vimos previamente, como Woodbury.

Ao todo, a 11ª temporada terá três partes, portanto ainda falta um pouco até chegarmos ao desfecho do seriado.

Veja o trailer de The Walking Dead, abaixo. Os novos episódios da 11ª temporada chegam pelo Star+ no Brasil – ainda sem data confirmada.

It’s the moment you’ve all been waiting for!

Part 2 of #TWD’s Epic 3 Part Series Finale returns February 20th or stream it one week early with @AMCPlus. pic.twitter.com/NlpUhpLeU8 — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) January 19, 2022

