The Witcher comete grande erro com personagem da 2ª temporada

Na segunda temporada de The Witcher, o Geralt de Henry Cavill enfrenta um Leshy. Porém, espectadores europeus da Netflix apontam que a criatura mitológica está representada de forma errada no seriado.

O Leshy tem origem no folclore eslavo, ganhando destaque no arco de Eskel em The Witcher. O bruxo volta para casa após enfrentar um, mas acaba sofrendo uma mutação após esse encontro.

Isso leva a morte de Eskel nas mãos do próprio Geralt. Espectadores europeus, como mostra o site Russian Beyond, apontam que o Leshy de The Witcher é errado, em comparação com a mitologia.

O primeiro grande ponto é que Leshy, traduzido como “aquele na floresta”, é na verdade um espírito e não uma criatura em forma de árvore. A mitologia diz que esse ser pode se transformar no que quiser, mas ao mesmo tempo não pode contaminar ninguém, como aconteceu com Eskel.

Em muitos casos, o Leshy aparece na mitologia como um humano, imitando um familiar vivo ou morto de alguém. Em histórias famosas, essa criatura costuma surgir como um homem idoso, que nunca quer mostrar o verdadeiro rosto.

The Witcher muda também o objetivo do Leshy

A série de Henry Cavill na Netflix também faz outra mudança grande na criatura. Em The Witcher, Leshy aparece simplesmente como um monstro agressivo que parece querer caçar os bruxos.

Na mitologia, a criatura é um protetor da floresta que não caça os humanos. O espírito procura defender as plantas e os animais, atacando apenas se algum mal for feito contra a natureza.

Além disso, o verdadeiro Leshy possui todo poder da floresta com ele. Na visão dos espectadores de The Witcher, a luta entre Geralt e Vesemir contra Eskel é espetacular, mas nunca aconteceria no folclore eslavo.

A cultura local também não tem um segredo para matar um Leshy – ele nunca morre. Já The Witcher adapta a receita como atacar o coração do monstro com fogo.

Outra mudança grande é como a criatura aparece. Na mitologia, esse espírito é acompanhado de um forte vento, névoa, trovões e barulho. Quando ele aparece para Geralt e Ciri, nada disso é acompanhado.

É claro que The Witcher é uma adaptação. Mas, os espectadores europeus enxergam essa mudança como um grande erro.

Com duas temporadas, The Witcher, estrelada por Henry Cavill, está na Netflix.