The Witcher: Explicado por que morte devastadora da 2ª temporada acontece

Alerta de spoilers

A segunda temporada de The Witcher traz uma morte devastadora para os assinantes da Netflix. O Roach, ou Plotka, companheiro animal do Geralt de Henry Cavill é sacrificado após o ataque de um monstro.

Nos games, o nome é usado geralmente para todos cavalos de Geralt. Mas, o Plotka ganhou um carinho especial por ser ligado a alguns bugs de The Witcher 3 – o que ajudou na popularidade dele.

A morte na série da Netflix acontece no sexto capítulo da segunda temporada. Ao The Wrap, a chefe da série da Netflix, Lauren Schmidt Hissrich, explicou a razão por trás desse fim.

Acontece que cavalos, obviamente, não vivem tanto como bruxos. Assim, no lugar de sumir com o primeiro Roach de The Witcher, que teria uma morte natural em algum momento, a produção quis dar um momento heroico a ele.

“Percebemos que não queríamos que ele desaparecesse da tela entre as histórias. Se tivéssemos que deixá-lo ir, teria que ter um momento heroico… Queríamos ter certeza que o Roach tivesse um momento de herói. Mas, também é um importante aspecto dos livros que Geralt tem muitos cavalos. Ele está vivo há muito tempo. Então tem um novo Roach que é chamado de Roach. É o ciclo da vida”, explicou a chefe do seriado.

A produtora chama o Roach de “ele” porque cavalos são usados por causa do tamanho de Henry Cavill. Nos livros, Geralt prefere éguas – o que precisou ser modificado para Netflix.

Mais sobre The Witcher na Netflix

A luta para salvar o Continente continua na segunda temporada de The Witcher. Agora, o Geralt de Henry Cavill aceitou o seu destino e cuidará de Ciri.

No elenco, além do astro, Freya Allan e Anya Chalotra retornam nos papéis de Ciri e Yennefer. Uma importante aparição na segunda temporada é o mentor de Geralt, Vesemir, que é interpretado por Kim Bodnia.

“Convencido da morte de Yennefer na Batalha de Sodden, Geralt de Rívia leva a Princesa Cirilla ao lugar mais seguro que conhece: Kaer Morhen, onde passou a infância. Mas, enquanto os reis, elfos, humanos e demônios lutam pela supremacia fora das muralhas do Continente, a garota enfrenta um perigo muito maior: seu próprio poder”, diz a descrição da segunda temporada.

Baseada nos livros best-sellers de fantasia, The Witcher é uma saga épica sobre família e destino. É a história de três pessoas com caminhos interligados no vasto mundo Continente, onde humanos, elfos, bruxos, gnomos e monstros lutam para sobreviver e prosperar, e onde o bem e o mal não são tão fáceis de identificar.

The Witcher conta com duas temporadas na Netflix.