The Witcher: Fãs têm péssima notícia sobre a 3ª temporada

A segunda temporada de The Witcher demorou dois anos para chegar na Netflix. Agora, o terceiro ano do seriado com Henry Cavill pode registrar mais um grande período de espera para os espectadores, o que se torna uma péssima notícia.

Após o lançamento da segunda temporada, os espectadores receberam duas notícias importantes. The Witcher está renovada para o terceiro ano e os roteiros estão em desenvolvimento.

Continua depois da publicidade

Em entrevistas, a criadora da adaptação na TV, Lauren Schmidt Hissrich, apontou que o desenvolvimento está no início. Com isso, vem a péssima notícia aos espectadores.

A terceira temporada de The Witcher não deve chegar antes de 2023 na Netflix. Se a plataforma manter a grade de estreia no fim de ano, isso daria mais dois anos de espera para os espectadores.

O cronograma também pode ser esperado porque a Netflix transformou The Witcher em uma franquia. Assim, enquanto a série principal não chega, outros títulos do mesmo universo são lançados.

“O processo criativo está realmente começando. Temos os roteiros, trazemos os diretores, os atores de volta e mergulhamos profundamente para ter a temporada perfeita”, explicou a chefe do seriado ao Collider.

Mesmo que isso seja uma previsão, os fãs da Netflix devem se preparar para mais uma grande espera.

Mais sobre The Witcher na Netflix

A luta para salvar o Continente continua na segunda temporada de The Witcher. Agora, o Geralt de Henry Cavill aceitou o seu destino e cuidará de Ciri.

No elenco, além do astro, Freya Allan e Anya Chalotra retornam nos papéis de Ciri e Yennefer. Uma importante aparição na segunda temporada é o mentor de Geralt, Vesemir, que é interpretado por Kim Bodnia.

“Convencido da morte de Yennefer na Batalha de Sodden, Geralt de Rívia leva a Princesa Cirilla ao lugar mais seguro que conhece: Kaer Morhen, onde passou a infância. Mas, enquanto os reis, elfos, humanos e demônios lutam pela supremacia fora das muralhas do Continente, a garota enfrenta um perigo muito maior: seu próprio poder”, diz a descrição da segunda temporada.

Baseada nos livros best-sellers de fantasia, The Witcher é uma saga épica sobre família e destino. É a história de três pessoas com caminhos interligados no vasto mundo Continente, onde humanos, elfos, bruxos, gnomos e monstros lutam para sobreviver e prosperar, e onde o bem e o mal não são tão fáceis de identificar.

The Witcher conta com duas temporadas na Netflix.