The Witcher: Imagens trazem visual assustador para grandes vilões

A Netflix revelou artes sobre a Caçada Selvagem (ou Perseguição Selvagem) de The Witcher. Os grandes vilões foram indicados e até apareceram rapidamente na segunda temporada, estrelada por Henry Cavill.

O que é indicado é que esse grupo se torne muito importante a partir da terceira temporada na Netflix. Os vilões, inclusive, aparecem para Geralt, Ciri e Yennefer – trio que deve encará-los de frente.

Para ir preparando os fãs, a Netflix revelou imagens da Caçada Selvagem. No Twitter, os fãs puderam ficar por dentro do visual assustador que eles devem ganhar.

Como se sabe, os vilões de The Witcher gostam de usar o visual fantasmagórico para justamente assustar e intimidar os adversários. Confira abaixo as imagens.

Estrelada por Henry Cavill, The Witcher tem duas temporadas na Netflix

A luta para salvar o Continente continua na segunda temporada de The Witcher. Agora, o Geralt de Henry Cavill aceitou o seu destino e cuida de Ciri.

No elenco, além do astro, Freya Allan e Anya Chalotra retornam nos papéis de Ciri e Yennefer. Uma importante aparição na segunda temporada é o mentor de Geralt, Vesemir, que é interpretado por Kim Bodnia.

“Convencido da morte de Yennefer na Batalha de Sodden, Geralt de Rívia leva a Princesa Cirilla ao lugar mais seguro que conhece: Kaer Morhen, onde passou a infância. Mas, enquanto os reis, elfos, humanos e demônios lutam pela supremacia fora das muralhas do Continente, a garota enfrenta um perigo muito maior: seu próprio poder”, diz a descrição da segunda temporada.

Baseada nos livros best-sellers de fantasia, The Witcher é uma saga épica sobre família e destino. É a história de três pessoas com caminhos interligados no vasto mundo Continente, onde humanos, elfos, bruxos, gnomos e monstros lutam para sobreviver e prosperar, e onde o bem e o mal não são tão fáceis de identificar.

The Witcher conta com duas temporadas na Netflix.