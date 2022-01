The Witcher: Jaskier sofre grande mudança na Netflix

Interpretado por Joey Batey, Jaskier é um dos personagens mais populares de The Witcher. Na série da Netflix, o bardo embala as aventuras de Geralt com canções de sucesso, e conquista fãs por seu temperamento tranquilo e bem humorado. Em relação aos games, o personagem sofre as maiores mudanças da série, inclusive em seu nome e aparência.

Junto com Geralt, o bardo é uma das figuras mais famosas de The Witcher. Muitos fãs são familiares com a versão do personagem na Netflix, mas uma boa parte dos entusiastas da franquia só conhece a encarnação do CD Projekt Red: Dandelion.

Na 2ª temporada de The Witcher, Jaskier também causou polêmica por sua sexualidade, e gerou críticas da imprensa especializada por supostamente enganar os espectadores da Netflix.

O site CBR explicou as principais diferenças entre o Jaskier da Netflix e o Dandelion dos games; veja abaixo.

Quem é Dandelion em The Witcher?

Dandelion desempenha um papel essencial em todos os três games do CD Projekt Red.

No primeiro jogo, o personagem aparece na hora certa para lembrar Geralt da eterna amizade – mesmo que o Witcher não tenha acreditado de primeira que o falastrão era seu amigo.

Em The Witcher 2: Assassins of Kings, Dandelion se torna o narrador da história. Quando Geralt encontra o bardo em Flotsam, ele estava prestes a ser enforcado por devassidão.

O personagem não estava apenas trabalhando como espião para Vernon Roche, mas também usa suas habilidades para ajudar Geralt a seduzir uma súcubo durante a investigação em Vergen.

Dandelion retorna em The Witcher 3: Wild Hunt, mas oferece sua perspectiva de maneira mais distante.

Obviamente, o personagem envelhece antes de contar a história de Ciri e sua própria participação nos eventos.

Mas a dedicação do bardo a Geralt só cresce, e a narrativa se torna ainda mais profunda. Dandelion nunca evitar descrever-se como um tolo, ao mesmo tempo em que coloca Geralt no centro da história.

O papel de Jaskier em The Witcher, na Netflix

Uma das principais diferenças entre Dandelion e Jaskier é o nível de experiência dos personagens.

A versão da Netflix, interpretada por Joey Batey, é bem mais jovem e inexperiente que a encarnação dos games.

Quando o personagem conhece Geralt, Jaskier decide se juntar ao guerreiro para aumentar sua própria fama, criando canções sobre as aventuras do Witcher.

À medida que Geralt fica mais famoso, Jaskier também se aproveita dessa popularidade, ganhando reconhecimento sobre seus grandes talentos narrativos.

O personagem oferece também um olhar especial sobre sua relação com Geralt, provando aos fãs que realmente é um grande amigo do guerreiro – algo difícil de acreditar nos games.

Ao entenderem a versão da história mostrada na série, fãs de The Witcher podem encarar o bardo dos games de maneira bem mais confiável. Sem a popularidade de Jaskier, Dandelion não pode brilhar.

A 2ª temporada de The Witcher já está disponível na Netflix.