The Witcher: O real motivo para Ciri também ser alvo dos elfos

Alerta de spoilers

A segunda temporada de The Witcher foi reveladora para Ciri. A série da Netflix mostrou que a princesa, agora protegida por Geralt (Henry Cavill), tem o Sangue Antigo.

Isso ajuda a explicar, em partes, o motivo de Ciri ser novamente o alvo de vilões da segunda temporada. Mas, no fim, mais um grupo surge como interessado pela princesa.

Continua depois da publicidade

Os elfos mostram que querem Ciri. A terceira temporada de The Witcher deve trazer essa tentativa de aproximação, sem ninguém ainda saber qual será a reação da personagem.

Assim como para outros personagens, Ciri representa poder. No caso dos elfos, o real motivo para quererem a princesa de The Witcher fica claro com o arco seguido pela série da Netflix.

O motivo para Ciri também ser alvo dos elfos em The Witcher

O motivo passa pela história da Conjunção das Esferas, também citada na segunda temporada de The Witcher. Até esse evento, os Elfos viviam em paz, com uma grande população.

Com essa conjunção, os monstros passaram a andar livremente na Terra. Isso fez com que humanos e elfos se aliassem – até que os elfos foram traídos e começaram a ser exterminados.

A situação é bastante explorada na segunda temporada. Em alguns locais, elfos começam a ser perseguidos e mortos.

Com a revelação sobre Ciri, os elfos acham que a personagem é a salvadora da profecia de Ithlinne. A lenda diz que alguém de Sangue Antigo surgiria no Continente para salvar os elfos e transformar eles nos comandantes do Continente.

Resta saber se Ciri pode mesmo acreditar na profecia. Ou ainda, se essa lenda realmente está correta – se tratando sobre a princesa protegida por Geralt.

Estrelada por Henry Cavill, The Witcher está com duas temporadas na Netflix.