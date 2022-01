This Is Us: Ator ficou realmente machucado com episódio da 6ª temporada

Alerta de spoilers

Exibida pelo Star+, This Is Us traz diversos momentos dramáticos e difíceis para os personagens, um desses, da sexta temporada, provou ser desafiador para o ator Milo Ventimiglia.

O astro conversou com o TV Line e foi perguntado qual episódio o afetou de forma mais contundente emocionalmente. Ele disse que o quarto capítulo do sexto ano foi o mais desafiador.

O episódio foca no funeral da mãe de Jack e foca no personagem, o que provou ser emocionalmente exaustivo para Ventimiglia.

“Eu tenho que representar de forma física o estresse pelo qual Jack está passando”, disse o ator. “Eu vi Chrissy [Metz] passar pelos colapsos de Kate. Eu vi Justin [Hartley] passar por isso. Todos nós já vimos Sterling [K. Brown] passar por isso. Mandy [Moore], Deus a abençoe, ela passa por isso constantemente na maquiagem da idade. É interessante descobrir como é a ruptura emocional de Jack, sendo o cara que é a pedra”, disse o ator.

“No final, foi muito catártico e satisfatório. Mas, cara, doeu”, acrescentou Ventimiglia.

O Star+ não conta apenas com a inédita sexta temporada no Brasil. A plataforma de streaming se tornou a casa do famoso drama.

Os espectadores podem maratonar as outras cinco temporadas no Star+. This Is Us traz a história da família Pearson em diferentes épocas.

A trama acompanha desde o início do relacionamento de Jack (Milo Ventimiglia) e Rebecca (Mandy Moore), passando pelo nascimento, infância e adolescência dos trigêmeos Kevin (Justin Hartley), Kate (Chrissy Metz) e Randall (Sterling K. Brown) e indo até a fase adulta dos irmãos, já com suas respectivas famílias e carreiras.

This Is Us foi criada por Dan Fogelman. Como citado, está no Star+ no Brasil.

