This Is Us: Fãs acham família Pearson estranha por um motivo irritante

Sucesso no mundo inteiro, This Is Us é um dos dramas familiares mais populares da atualidade. A série do Star+ acompanha a história da Família Pearson e seus descendentes, tudo em diversas ambientações temporais. Nas redes sociais, fãs reclamam de um hábito extremamente irritante da família, que a torna estranha para muita gente. Explicamos abaixo tudo sobre o assunto.

“Kevin, Kate e Randall, três irmãos, passam por lutas pessoais únicas enquanto tentam encontrar a felicidade e superar uma tragédia em seu passado”, afirma a sinopse oficial de This Is Us.

This Is Us estreou originalmente em 2016, e desde então, faz muita gente chorar com suas tramas emocionantes. A série também é um sucesso crítico, indicada aos prêmios mais importantes da indústria do entretenimento.

Mas os brasileiros querem saber: qual é o hábito irritante da família Pearson que provoca protestos dos fãs nas redes sociais?

O que irrita fãs em This Is Us?

De acordo com o site CheatSheet, o aspecto mais irritante de This Is Us é a “síndrome de protagonista” da Família Pearson.

“A família unida guarda inúmeros segredos. No entanto, quando alguém de fora se envolve com o clã, é rapidamente sobrecarregado pela ‘síndrome de protagonista’ dos personagens”, afirma o site.

Fãs de This Is Us querem o fim desse hábito irritante, que pode ofuscar os dramas da série e as narrativas mais importantes.

Se tem uma coisa que os Pearson fazem bem, é guardar segredos. Essas incógnitas envolvem o casamento de Kevin com Sophie, os problemas de Jack com a bebida e a falsa morte de Nicky.

Outros segredos incluem também o diagnóstico de Alzheimer de Rebecca, a verdadeira sexualidade de Tess e o alcoolismo de Kevin.

Segundo o CheatSheet, o maior segredo dos Pearson é a verdade sobre William, o pai biológico de Randall, conhecida apenas por Rebecca.

As pessoas de fora que se envolvem com a família incluem Toby, Madison e Miguel. Em uma thread no Reddit, fãs falaram sobre os hábitos irritantes da família.

“Por que essa família despeja todas as emoções em estranhos?”, questiona o responsável pela thread.

Na postagem, fãs debatem as interações desconfortáveis entre a família Pearson e os outros personagens. A maioria parece concordar que esse hábito precisa chegar ao fim.

“Eu amo a série! Mas é esquisito e pouco realista o fato de quase todos os personagens declamarem para estranhos monólogos sobre suas emoções. Eles precisam parar de fazer isso! Se alguém fizesse isso comigo, não saberia como reagir”, comentou um fã na rede social.

Outros usuários do Reddit fizeram críticas mais pesadas à série, afirmando que algo assim nunca aconteceria na vida real.

“Eu adoro essa montanha russa de emoções que acontece em This Is Us, mesmo quando é ridícula e exagerada. Dito isso, se a Família Pearson fosse minha vizinha, eu me mudaria. Não posso imaginar morar perto desse dramalhão”, comentou outro espectador no Reddit.

Outro fã explica que a Família Pearson sofre da ‘síndrome de protagonista’, na qual todos os personagens acreditam ser os mais importantes.

“É a síndrome do protagonista. Eles sempre desejam ficar no centro das atenções, mesmo que seja à força”, explicou o fã.

No Brasil, This Is Us está disponível na Star+.