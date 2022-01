This Is Us indica que um grande casal pode acabar

Alerta de spoilers

Um grande casal de This Is Us pode acabar, conforme vimos no terceiro episódio da sexta temporada, Four Fathers. Kate e Toby parece que realmente não ficarão juntos.

No fim da quinta temporada vimos uma cena no futuro que mostrou o dia do casamento de Kate com Phillip. Já na sexta temporada há outro desses breves saltos temporais.

Dessa vez é revelado que a primeira memória de Jack é dele sofrendo um ferimento na cabeça, no mesmo dia que o casamento dos pais dele vai acabar. Jack e a esposa dele descrevem o fim do casamento de Kate e Toby de forma sinistra.

Com isso, parece que não será um fim amigável para o relacionamento deles. Dito isso, ainda faltam 15 episódios, portanto muito pode acontecer em This Is Us.

É possível que a série esteja enganando os fãs. Mas somente descobriremos com os novos capítulos.

O Star+ não conta apenas com a inédita sexta temporada no Brasil. A plataforma de streaming se tornou a casa do famoso drama.

Os espectadores podem maratonar as outras cinco temporadas no Star+. This Is Us traz a história da família Pearson em diferentes épocas.

A trama acompanha desde o início do relacionamento de Jack (Milo Ventimiglia) e Rebecca (Mandy Moore), passando pelo nascimento, infância e adolescência dos trigêmeos Kevin (Justin Hartley), Kate (Chrissy Metz) e Randall (Sterling K. Brown) e indo até a fase adulta dos irmãos, já com suas respectivas famílias e carreiras.

This Is Us foi criada por Dan Fogelman. Como citado, está no Star+ no Brasil.

