This Is Us: Onde assistir a 6ª temporada no Brasil

A sexta temporada de This Is Us já está disponível no Brasil. Os espectadores podem acompanhar o ano final da série pela plataforma de streaming Star+, do grupo Disney.

Por aqui, o serviço de streaming exibe com exclusividade os novos episódios. Com essa novidade no Brasil, This Is Us chega com praticamente apenas um dia de diferença da exibição original nos Estados Unidos.

Como os fãs sabem sobre This Is Us, a plataforma lança um capítulo por semana. O primeiro episódio, já disponível, traz Kevin, Kate e Randall comemorando o 41º aniversário.

Confira abaixo o trailer legendado da sexta temporada de This Is Us.

Mais sobre This Is Us

O Star+ não conta apenas com a inédita sexta temporada no Brasil. A plataforma de streaming se tornou a casa do famoso drama.

Os espectadores podem maratonar as outras cinco temporadas no Star+. This Is Us traz a história da família Pearson em diferentes épocas.

A trama acompanha desde o início do relacionamento de Jack (Milo Ventimiglia) e Rebecca (Mandy Moore), passando pelo nascimento, infância e adolescência dos trigêmeos Kevin (Justin Hartley), Kate (Chrissy Metz) e Randall (Sterling K. Brown) e indo até a fase adulta dos irmãos, já com suas respectivas famílias e carreiras.

This Is Us foi criada por Dan Fogelman. Como citado, está no Star+ no Brasil.

