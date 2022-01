Tom Holland é flagrado no set da 2ª temporada de Euphoria

Tom Holland, astro do Homem-Aranha na Marvel, não brincou quando disse que frequentou bastante o set de Euphoria na segunda temporada. O ator foi flagrado em imagens de bastidores publicadas por Siyon Foster, da série do HBO Max.

Anteriormente, o astro de Homem-Aranha contou que frequentou o set para apoiar Zendaya. Tom Holland é namorado da atriz, uma das estrelas de Euphoria.

“Inexplicável. Obrigado a todos que fizeram parte disso. Palavras não podem descrever”, publicou o ator, com Tom Holland sendo flagrado no fundo de uma das imagens.

Apesar desse flagra do ator de Homem-Aranha, Tom Holland, por enquanto, não tem participação confirmada no HBO Max. Por enquanto, o papel do famoso foi realmente de apoiar Zendaya.

Confira abaixo as imagens publicadas.

Zendaya respondeu se Tom Holland poderia participar de Euphoria

Além de comentar sobre as aparições no set, Tom Holland falou abertamente sobre querer atuar em Euphoria com a namorada Zendaya. Para ET, a atriz respondeu sobre a possibilidade na série do HBO Max.

Zendaya confirmou a versão de que o astro de Homem-Aranha ficou apenas acompanhando ela. Porém, a atriz de Euphoria deu uma ideia.

Por conta desses encontros, a atriz de Euphoria comentou como uma participação poderia acontecer. Se fãs virem alguém parecido com Tom Holland no fundo do seriado, pode realmente ser o ator.

“Ele me apoiou em toda temporada. Nós conversamos sobre isso. Sabe, brincamos sobre colocar ele escondido no fundo para ver se alguém reconhece”, contou Zendaya.

Euphoria pode ser vista no Brasil pelo HBO Max. A série também está disponível na HBO na TV.