Trailer da nova série de Shonda Rhimes na Netflix revela golpe que abalou famosos

A Netflix divulgou um novo trailer de Inventando Anna, nova série de Shonda Rhimes, a criadora de Grey’s Anatomy, na plataforma. A trama dramatiza um golpe que abalou até famosos de Hollywood.

A série conta a história de uma farsante que se infiltrou na elite de Nova York. Com golpes, Anna chegou a conseguir empréstimos milionários.

Nessa história, a golpista retratada na Netflix se aproximou até de famosos de Hollywood. Um caso famoso foi sobre ela ter enganado Macaulay Culkin, o ator de Esqueceram de Mim.

Confira abaixo o novo trailer da série de Shonda Rhimes, que chega em 11 de fevereiro.

É aquele ditado: o golpe tá aí… 🤭



Baseada na história de Anna Delvey, Inventando Anna é minha nova minissérie da Shondaland estrelada por Julia Garner. Estreia dia 11 de fevereiro. pic.twitter.com/O9WxsyOij0 — netflixbrasil🍿 (@NetflixBrasil) January 14, 2022

Mais sobre Inventando Anna na Netflix

O seriado é baseado na reportagem da New York Magazine, intitulado How Anna Delvey Tricked New York’s Party People, de Jessica Pressler.

Inventando Anna gira em torno de uma jornalista, interpretada por Anna Chlumsky (Veep), que investiga o caso de Anna Delvey, vivida por Julia Garner (Ozark). A personagem titular é uma herdeira que roubou os corações e as fortunas da socialite de Nova York.

Na série, Anna e a repórter formam um relacionamento sombrio, engraçado e amor e ódio, conforme a personagem titular aguarda o julgamento dela, enquanto a repórter corre contra o tempo para responder a maior pergunta em Nova York: quem é Anna Delvey?

Shonda Rhimes criou a série e também trabalha como showrunner. Essa é a primeira série que ela criou, escreveu e comandou desde o fim de Scandal, em 2018.

Além dela, Matt Byrne, Jess Brownell, Abby Ajayi, Nick Nardini também trabalham como roteiristas de Inventando Anna, que é produzida pela própria Netflix.

Além de Julia Garner, de Ozark, e Anna Chlumsky, o elenco conta com Arian Moayed, Katie Lowes, Alexis Floyd, Anders Holm, Anna Deavere Smith, Jeff Perry, Terry Kinney e Laverne Cox.

Inventando Anna estreia em 11 de fevereiro na Netflix.