Veja o que pode acontecer com o Arrowverso após venda de emissora

Agora que a Warner está planejando vender a emissora CW, o que pode acontecer com o Arrowverso? Aqui estão alguns detalhes.

De acordo com o Cheat Sheet, a CW pode perder completamente o Arrowverso caso seja mesmo vendida pela Warner para outra empresa.

Mas se a Warner mantiver uma participação minoritária na emissora, a CW poderia continuar desenvolvendo e exibindo as séries do Arrowverso.

Por enquanto, a Warner não revelou seus planos para o Arrowverso com a possível venda da CW. Também vale a pena destacar que a venda da emissora ainda não está concretizada, embora algumas negociações realmente estejam em andamento.

Considerando que algumas séries do Arrowverso ainda apresentam uma boa audiência, como The Flash e Superman & Lois, existe a chance de que a Warner continue investindo nessas produções, mesmo que fora da CW.

Uma possibilidade é que elas se tornem séries originais da HBO Max, que é o lar de outros seriados baseados em quadrinhos da DC.

CW deve ser vendida

A Warner e a Viacom querem vender a CW, emissora que é a casa de séries do Arrowverso da DC, Riverdale, Supernatural e outros títulos populares. O motivo é que o canal não dá lucro para as empresas desde a criação, em 2006.

A informação foi revelada pelo Wall Street Journal. O primeiro interessado na CW é o Nexstar Media Group, que controla outras emissoras nos Estados Unidos.

Nos Estados Unidos, a CW é considerada uma emissora pequena, que não chega nem mesmo a todas as partes do país. Até por causa disso, as suas produções costumam ter um orçamento modesto.

No Brasil, as séries da CW costumam ser exibidas pela Warner Channel. Com exceção de Superman & Lois, que está no catálogo da HBO Max.