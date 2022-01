Veja onde assistir Grey’s Anatomy após série deixar Netflix

Grey’s Anatomy deixou a Netflix com a chegada de 2022, deixando muitos assinantes tristes. Agora, espectadores que acompanham o drama médico querem um novo lugar para seguir vendo as decisões de Meredith e do Grey Sloan.

Apesar de ter deixado a Netflix, Grey’s Anatomy ainda segue em um número considerável de plataformas no Brasil. Todas confirmaram que ficam com o seriado em 2022.

Continua depois da publicidade

A principal delas, por ser do mesmo estúdio do canal que produz o drama nos EUA, é o Star+. O serviço da Disney é aquele que não deve perder Grey’s Anatomy por fazer parte da casa do seriado.

Depois, outras opções são o Amazon Prime Video e o Globoplay. Os dois serviços de streaming seguem no momento com o drama médico, tendo 17 temporadas – bem como o Star+.

Por fim, há uma última alternativa para os fãs. O canal Sony é quem exibe o seriado na TV, tendo a preferência, inclusive, no lançamento dos novos episódios.

A 18ª temporada chega no canal Sony em 25 de janeiro. A emissora pode ser vista também através do UOL Play.

Por enquanto, os serviços de streaming não tem previsão para a estreia da 18ª temporada. Geralmente, como acontecia na Netflix, o ano chega apenas após o fim da exibição na TV.

Futuro de Grey’s Anatomy

Após as declarações de Ellen Pompeo sobre convencer as pessoas de que Grey’s Anatomy deve acabar, a série médica está em discussão sobre o futuro. A ABC, emissora que produz o drama, começou a negociar uma 19ª temporada.

Não há informações de como está o andamento das conversas. Mas, o Deadline afirma que elas ainda estão acontecendo.

Ao que parece, a grande dúvida é a estrela Ellen Pompeo após a declaração pública dela. A atriz de Meredith tem contrato até o fim da 18ª temporada, e uma renovação depende muito dela assinar um novo acordo.

Um indicativo sobre a renovação é o fato de outros atores terem contratos maiores. Mas, isso não impede da emissora dar outros papéis ou derivadas para eles.

Por enquanto, Craig Erwich, o presidente da ABC, se diz otimista com uma renovação. Mesmo com a indefinição, o executivo acredita em uma 19ª temporada.

“Nós estamos empolgados em ter isso alinhado. É um presente. Enquanto os produtores e Ellen Pompeo acharem que há histórias significativas para contar, nós vamos continuar”, afirmou o executivo.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Netflix (até o fim de 2021), Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19 também está no Star+.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.