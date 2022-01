Will Smith odiou atuar em Um Maluco no Pedaço por motivo curioso

Will Smith já revelou que odiou atuar em Um Maluco no Pedaço. Porém, o sentimento não tem ligação com o personagem ou a própria história.

O astro de Hollywood odiou o papel por conta dele mesmo. A revelação curiosa foi feita no The Graham Norton Show.

Continua depois da publicidade

Um Maluco no Pedaço era o primeiro papel de Will Smith na TV. Por isso, o astro estava focado – de uma maneira tão forte, que acabava decorando as falas dos colegas.

Nas gravações, para esperar a sua fala, Will Smith ia repetindo também os diálogos dos colegas. O astro conseguiu ver isso nos capítulos de Um Maluco no Pedaço e passou a odiar a atuação.

“Era meu primeiro papel e eu estava muito focado em ter sucesso, então eu aprendia as falas de todo mundo. Se você ver os primeiros capítulos, você pode ver minha boca se mexendo enquanto os outros falam. É terrível, eu nem consigo assistir mais”, revelou o ator.

Apesar disso, Will Smith é bastante grato a Um Maluco no Pedaço, adorando a série apesar desse sentimento com a própria atuação dele.

Em seu novo livro, Will Smith revelou por que a série Um Maluco no Pedaço chegou ao fim.

O astro explicou que o seriado estava começando a cair em qualidade durante sua quinta temporada, à medida que as histórias dos episódios se tornavam mais “piegas”.

“Qualquer pessoa que já participou de uma sitcom pode contar o episódio em que sua série começou a entrar em declínio”, disse Will Smith.

“O nosso foi o episódio 15 da quinta temporada, ‘Balas Sobre Bel-Air’, aquele em que levei um tiro e Carlton começou a carregar uma arma.”

Will Smith e o resto do elenco tinham contratos para seis temporadas de Um Maluco no Pedaço. Em um determinado momento, o astro precisou decidir se renovaria ou não seu contrato para que a série pudesse continuar.

Ao mesmo tempo, Smith estava recebendo oportunidades de aparecer em filmes e sabia que ter uma carreira de sucesso no cinema era uma possibilidade como ator.

Temendo que Um Maluco no Pedaço perdesse ainda mais da sua essência e querendo aproveitar outras oportunidades na carreira, Will Smith disse ao elenco que havia decidido que a sexta temporada seria a final do seriado. Nos Estados Unidos, o último episódio da amada série foi exibido em 20 de maio de 1996.

No Brasil, Um Maluco no Pedaço, com Will Smith, pode ser assistida pela HBO Max.