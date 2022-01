XO, Kitty: Trama, elenco e data da série de Para Todos os Garotos

Com três filmes elogiados pelo público e pela crítica especializada, a franquia Para Todos os Garotos Que Já Amei se prepara para expandir seu universo com a série XO, Kitty. Protagonizada por Anna Cathcart, a produção da Netflix acompanha as aventuras de Kitty, a irmã de Lara Jean, muito além da trilogia original.

XO, Kitty (Beijo, Kitty em tradução literal) será uma dramédia com episódios de 30 minutos. Jenny Han, a autora de Para Todos os Garotos, será showrunner, junto com Sasha Rothchild. A escritora também produz o roteiro do episódio de estreia, em parceria com a novelista Siobhan Vivian.

A série deve começar suas gravações ainda em 2022, e tem tudo para repetir o sucesso da franquia Para Todos os Garotos, que já acumula mais de 51 milhões de espectadores na Netflix.

Explicamos abaixo tudo que os fãs de Para Todos os Garotos que Já Amei precisam saber sobre XO, Kitty: trama, elenco e estreia na Netflix.

Qual é a trama de XO, Kitty?

Como XO, Kitty ainda está nos primeiros estágios de produção, poucos detalhes foram revelados sobre sua trama.

De acordo com uma sinopse prévia, divulgada pela Netflix, XO, Kitty conta a história da “casamenteira adolescente Kitty Song Covey, que acredita saber tudo sobre o amor”.

Mas quando Kitty se muda para o outro lado do mundo para se reunir com o namorado, logo percebe que relacionamentos são bem mais complicados quando o próprio coração está em jogo.

Quem está no elenco de XO, Kitty?

Como sugere o título, Anna Cathcart reprisa sua performance de Para Todos os Garotos e retorna como Kitty Song Covey, a irmã caçula de Lara Jean.

Ainda em processo de escalação do elenco, a Netflix divulgou a descrição de alguns personagens de XO, Kitty; veja abaixo.

Dae: um garoto sul-coreano de 17 anos e namorado à distância de Kitty, descrito como “bonito e esperto”

Mihee: uma garota sul-coreana de 17 anos que faz parte da comunidade LGBTQIA+, descrita como “descolada e confiante”.

Min-ho: um sul-coreano que já viveu no Reino Unido, Estados Unidos e Austrália, descrito como “belo e arrogante”.

Q: um garoto africano ou do oriente médio que também faz parte da comunidade LGBTQIA+, descrito como “extrovertido”.

Alex Park: o professor de química na escola internacional da Coreia do Sul, conselheiro dos estudantes.

Professor Lee: um professor de literatura de meia idade.

Jina Han: A matriarca da rica e influente família Han.

Data de estreia de XO Kitty na Netflix

XO Kitty foi confirmada oficialmente pela Netflix em outubro de 2021. Espera-se que as filmagens comecem no final de março de 2022 e durem até junho do mesmo ano.

Dessa forma, fãs podem aguardar pela estreia de XO, Kitty no final de 2022 ou em meados de 2023. A Netflix ainda não divulgou a data confirmada de estreia.