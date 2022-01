Young Sheldon arruma um problema irritante de The Big Bang Theory

Contém spoilers

Young Sheldon descartou a pior tentativa de The Big Bang Theory de explicar por que os amigos de Sheldon (Jim Parsons) o toleraram, o que acaba arrumando um problema que se tornou irritante na série principal, como destacado pelo Screen Rant.

Young Sheldon voltou com um novo episódio e, nele, Sheldon (Iain Armitage) percebeu uma desvantagem de estar na faculdade: gerenciar grandes intervalos na agenda. Ele conseguiu encontrar uma solução, mas teve que envolver a presidente da Universidade de Tecnologia do Texas para fazê-lo.

À medida que a quinta temporada de Young Sheldon avança lentamente em direção ao ponto médio narrativo, precisava começar a mudar seu foco de volta para o personagem-título da série.

Sheldon foi deixado de lado para que outros membros de sua família também tivessem desenvolvimento em episódios anteriores da atual temporada da série.

George (Lance Barber) continua flertando com Brenda (Melissa Peterman).

Enquanto isso, Mary (Zoe Perry) se envolve com seu trabalho na igreja e sua atração pelo pastor Rob (Dan Byrd), algo que ela compartilha com Missy (Raegan Revord). Meemaw (Annie Potts) e Georgie (Montana Jordan), por outro lado, se unem para seu antro de jogo ilegal.

A série derivada de The Big Bang Theory vem avançando para colocar Sheldon de volta ao centro de sua narrativa. Em um novo episódio da quinta temporada, Sheldon lutou com longas lacunas em seu horário de aula.

Como ele não mora no campus, isso o deixa sem lugar para ir durante seus intervalos diários. Farto de sua situação, ele procurou a presidente da faculdade e basicamente a importunou com seu problema até que ele conseguiu um dormitório no local que ele pode usar para sair enquanto espera sua próxima aula.

Quando ele conseguiu o que queria, Sheldon mencionou o poder de reclamar, o que significa que nunca falhou com ele para conseguir algo que ele quer.

Comportamento de Sheldon muitas vezes era intencional

Isso significa que, em The Big Bang Theory, Sheldon sabia exatamente o que estava fazendo quando incomodava os seus colegas até que eles fizessem algo que ele queria.

Curiosamente, no entanto, a série principal indicou por anos que era só uma parte natural da personalidade de Sheldon, algo que surgia naturalmente sem que ele tivesse controle, o que não era uma explicação muito boa para o comportamento do personagem.

Este é mais um problema de The Big Bang Theory que Young Sheldon arrumou. A série derivada é interessante porque adiciona contexto e explicação para coisas que sempre deixaram os fãs intrigados.

No Brasil, The Big Bang Theory e Young Sheldon estão disponíveis pela HBO Max.