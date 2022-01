Zendaya responde sobre Tom Holland aparecer em Euphoria

Tom Holland, astro de Homem-Aranha na Marvel, falou abertamente sobre querer atuar em Euphoria com a namorada Zendaya. Para ET, a atriz respondeu sobre a possibilidade na série do HBO Max.

O ator de Homem-Aranha foi visto com a namorada no set da segunda temporada. Mas, tudo foi apenas para acompanhar Zendaya.

Continua depois da publicidade

Por conta desses encontros, a atriz de Euphoria comentou sobre uma ideia. Se fãs virem alguém parecido com Tom Holland no fundo do seriado, pode realmente ser o ator.

“Ele me apoiou em toda temporada. Nós conversamos sobre isso. Sabe, brincamos sobre colocar ele escondido no fundo para ver se alguém reconhece”, contou Zendaya.

Dessa forma parece que, por enquanto, Tom Holland não deve ter um papel de impacto em Euphoria.

Mais sobre Euphoria no Brasil

A série estrelada por Zendaya tem exibição simultânea no Brasil em relação à transmissão original. Com isso, o HBO Max exibe capítulos semanais do programa.

Euphoria é uma série dramática criada e escrita por Sam Levinson para a HBO.

O seriado segue um grupo de estudantes do ensino médio por meio de suas experiências de sexo, drogas, amizades, amor, identidade e trauma.

Além de Zendaya, o elenco de Euphoria também conta com Jacob Elordi, Hunter Schafer e Sydney Sweeney, entre outras estrelas.

Como citado, Euphoria pode ser vista no Brasil pelo HBO Max. A série também está disponível na HBO na TV.