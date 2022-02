3ª temporada de The Witcher terá personagem favorita dos livros

De acordo com um novo relatório, a terceira temporada de The Witcher está programada para apresentar uma personagem favorita dos fãs. A terceira temporada da série da Netflix está atualmente em pré-produção e deve começar a ser filmada em breve.

À medida que essa transição se desenrola, relatórios sobre a terceira temporada do seriado estão começando a surgir, incluindo informações sobre escalações para novos personagens. Para este fim, um novo relatório da Redanian Intelligence afirma que Milva, também conhecida como Maria Barring, está sendo apresentada à série.

De acordo com a Redanian Intelligence, Milva será uma personagem recorrente que, no mínimo, cruzará o caminho de Geralt no final da temporada para ajudar o caçador de monstros em uma “situação terrível”.

O site observa que a escalação foi escondida com o codinome “Marylebone”, que tem a seguinte descrição para fornecer às atrizes interessadas ​​uma ideia sobre o que o papel implicará:

“Marylebone possui não apenas uma inteligência afiada, mas também uma lâmina rápida. Sua idade desmente sua experiência, pois ela foi forçada a amadurecer rapidamente e aprender a sobreviver em um mundo cruel”, diz a suposta descrição da personagem.

Milva pode aparecer em The Witcher

Como observa a Redanian Intelligence, essa descrição da personagem é curiosa pois não faz menção ao arco e flecha, pelo qual a personagem é conhecida. Dito isto, pode ser apenas um detalhe faltando.

Se Milva aparecer no seriado, será a primeira aparição da personagem além dos livros, já que ela é mencionada no primeiro jogo de The Witcher e em um cartão de Gwent em The Witcher 3, mas não aparece em nenhum dos jogos. Ela é uma personagem proeminente no universo de The Witcher.

Por enquanto, interprete tudo como um rumor, pois nada disso é oficial. Tudo ainda pode mudar. Até o momento, a Netflix ainda não confirmou a personagem em The Witcher.

A primeira temporada e a segunda temporada de The Witcher estão atualmente disponíveis na Netflix. Não se sabe quando a terceira temporada será lançada.