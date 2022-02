3ª temporada de Umbrella Academy pode desagradar fãs dos quadrinhos

A terceira temporada de The Umbrella Academy pode deixar os fãs dos quadrinhos decepcionados. A atriz Emmy Raver-Lampman revelou que algumas tramas na Netflix vão fugir das HQs de Gerard Way e Gabriel Bá.

Inicialmente, The Umbrella Academy andou lado a lado com as HQs, como reforçou a atriz. Mas, para Emmy, o avanço da história na Netflix leva a um caminho material de se distanciar um pouco do material original.

“Gerard e Steve Blackman (o showrunner) estão em comunicação constante. Eu acho que sempre vai existir uma conexão, mas enquanto avançamos com The Umbrella Academy, a série de TV, ela vai encontrar o seu caminho. Acha a sua rota, o que é empolgante. Na terceira temporada, nós realmente estamos fazendo o nosso caminho, e acho que a série encontrou tramas legais para explorar”, declarou a atriz.

O terceiro ano traz a Sparrow Academy. Ao Collider, a atriz indicou o que pode acontecer na série da Netflix.

“Eu estou empolgada porque parece uma rivalidade épica. E a Umbrella Academy nunca foi confrontada assim antes. Eles lutam e têm seus momentos, mas é muito empolgante e você nunca sabe se vão chegar ao topo. No fim, eles conseguem e não sei se eles já foram encarados dessa forma quando olham para essas versões suas”, completou a artista.

The Umbrella Academy volta na Netflix com 3ª temporada

O terceiro ano de The Umbrella Academy novamente terá uma duração de 10 horas, divididas em 10 capítulos.

Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya e Colm Feore retornam em The Umbrella Academy.

Steve Blackman, por sua vez, volta novamente para ser o showrunner e produtor-executivo.

Detalhes da história não foram anunciados oficialmente.

“Com a morte do pai, irmãos com poderes extraordinários se reencontram e descobrem surpreendentes segredos de família – além de uma ameaça iminente à humanidade”, afirma a sinopse.

The Umbrella Academy tem duas temporadas na Netflix. O terceiro ano chega em 2022.