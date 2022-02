5 séries de terror da Netflix para ver após All of Us Are Dead

All of Us Are Dead é a nova série de terror com zumbis na Netflix e há quem já tenha maratonado a primeira temporada do seriado sul-coreano, mas há muitas outras produções do gênero na plataforma.

De fato, terror não falta na Netflix, com produções dos mais variados estilos, desde algo que mistura terror e comédia, até obras que miram no lado psicológico.

Dito isso, separamos cinco séries para quem já terminou All of Us Are Dead não ficar órfão. Confira a lista, abaixo.

Um Drink no Inferno

“Ao longo da fronteira México-EUA, o ladrão de banco Seth Gecko (D. J. Cotrona) e seu imprevisível e violento irmão, Richard “Richie” Gecko (Zane Holtz) abrem com balas sua trilha rumo ao sul após um assalto a banco em Abilene, Texas. A série ocorre durante uma noite, seguindo os irmãos tentando escapar de dois Texas rangers, Earl McGraw (Don Johnson) e Freddie Gonzalez (Jesse Garcia). No caminho, Seth e Richie encontram o ex-pastor Jacob Fuller (Robert Patrick) e sua família. Os Geckos os fazem de reféns e roubam seu trailer para atravessar a fronteira. O caos se instala quando o grupo faz um desvio para um strip club povoado por vampiros. Com a lei, os mortos-vivos e alguns dos criminosos mais cruéis do México em seu percalço, o grupo deve lutar até o amanhecer para escapar com vida”, diz a sinopse da série.

Baseada no filme de mesmo nome de Robert Rodriguez, a série mistura terror e comédia para criar um universo realmente único.

Profecia do Inferno

Profecia do Inferno foi criada por Yeon Sang-ho, junto de Choi Gyu-seok. Além de Invasão Zumbi, Yeon Sang-ho já trabalhou em Invasão Zumbi 2: Península e na série RedaKai, dentre outros filmes e seriados. Ele dirigiu todos os capítulos da nova obra da Netflix.

“Quando criaturas sobrenaturais começam a mandar pessoas para o inferno após condenações brutais, surge uma seita religiosa que tem a justiça divina como maior preceito”, diz a sinopse oficial.

Strangers from Hell

Um aspirante a escritor de livros policiais se muda para um edifício habitado por pessoas estranhas. Pouco depois disso, uma série de eventos desagradáveis começa a mudar a vida dele.

Trata-se de mais uma série sul-coreana, com direção de Chang-hee Lee.

Round 6

Não chega a ser bem terror, mas traz acontecimentos tão aterrorizantes quanto qualquer outra desta lista.

Em Round 6 (Squid Game), 456 pessoas são convidadas a participar de uma misteriosa competição de sobrevivência chamada apenas de Squid Game.

Os participantes competem em uma série de jogos infantis tradicionais – mas com reviravoltas mortais – e colocam as vidas em risco em busca do prêmio de 45,6 bilhões de Wons (a moeda da Coreia do Sul). O valor equivale a aproximadamente 40 milhões de dólares.

Apenas um entre os participantes leva a bolada. Nesse cenário marcado por traições, ambição e muitos perigos, todos os concrrentes fazem de tudo para garantir o prêmio. Afinal de contas, o Squid Game só convida pessoas que realmente precisam de dinheiro, o que traz um nível maior de desespero à competição.

Missa da Meia-Noite

Missa da Meia-Noite conta a história de uma pequena comunidade de uma ilha isolada, cujas divisões existentes são ampliadas pelo retorno de um jovem desafortunado e a chegada de um padre carismático.

Quando a aparição do Padre Paul (Hamish Linklater) na Ilha Crockett coincide com eventos inexplicáveis ​​e aparentemente milagrosos, um fervor religioso renovado toma conta da comunidade, mas será que esses milagres têm um preço?

Missa da Meia-Noite foi criada por Mike Flanagan, de A Maldição da Residência Hill e A Maldição da Mansão Bly. Além de produtor, ele também atuou como diretor e roteirista para a minissérie.